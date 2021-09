Poikkeusajan lapset ovat kasvaneet vähän erikoisiksi. Mutta puhutaanko hetki poikkeusaikavanhemmuudesta?

”Ei talvi mennä kolonatestiin?”

Nuhainen taapero esittää saman kysymyksen yhä uudelleen ja ilahtuu joka kerta vastauksen kuullessaan. Vaikea tätä on aikuisenkaan uskoa: ei, ei tarvitse mennä koronatestiin.

Yksi aikakausi loppui viime viikolla, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti ohjettaan pienimpien testaamisesta. Pelkät flunssaoireet eivät enää ole alle 12-vuotiaille lapsille syy mennä koronavirustestiin. Oireiden lievennyttyä kouluun tai päiväkotiin saa palata.

Linjaus on käänteentekevä myös lukemattomien aikuisten elämässä. Se tarkoittaa, ettei arki enää ajaudu hälytystilaan viikon kestävän nuhan takia.

Kaikki, mitä 2,5-vuotiaani muistaa, on tapahtunut tänä kummallisena maailmanaikana. Hän ei tiedä mitään päiväkotikuvista tai kaverisynttäreistä, eikä hänellä ole todellisia muistoja Hoplopista, vaan ne ovat peräisin mainoksista. Sen sijaan joka kerta bussin ohittaessa Messukeskuksen Pasilassa pieni pullea sormi osoittaa ikkunaa.

Selvä se, poikkeusajan lapset ovat kasvaneet vähän erikoisiksi. Mutta puhutaanko hetki poikkeusaikavanhemmuudesta?

Paitsi moni vauva myös moni vanhemmuus on ottanut ensiaskeleensa aikana, jossa yhteiskunta on ollut samaan aikaan laiminlyövä ja huolehtiva tukipilari. Lapsen ensimmäinen hammastarkastus: mahdoton. Koronatesti: tervetuloa milloin tahansa.

Poikkeusaikavanhemman elämää on leimannut jatkuva pelko. Enkä puhu nyt koronapelosta vaan flunssapelosta. Kun lapsen nenänalus on alkanut kiilua, mieleen on hiipinyt häpeän tunne. Keitä me ehdittiin nähdä? Anteeksi kamalasti!

Äkkilähtöjä koronatestiin kaatosateessa kiljuvan uhmaikäisen kanssa. Töiden kasautumista, kun nuha vain jatkuu. Hysteeristä nenän kyttäämistä aamuisin ennen lähtöä topatun lapsen seisoessa eteisessä: eihän se enää valu? Lisää häpeän hetkiä, kun päiväkodista soitetaan kesken päivän. Heti tullaan, anteeksi kamalasti!

Kymmenen hengitystieinfektiota on aivan tavallinen saldo taaperolle. Viimeisen puolentoista vuoden aikana niistä jokaista on pitänyt kohdella mahdollisena koronavirustartuntana. Se on ollut tärkeää ja tarpeellista.

Mutta nyt aika on toinen.

Uusi ohje testaamisesta meni heti perille, ja testimäärät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vähenivät viime viikolla roimasti. Niin pitikin käydä. Hoitajia tarvitaan kipeästi jossain muualla.

Kirjoittaja on kaupunkitoimituksen uutistuottaja.

