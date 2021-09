Vahvimmat puolueet ovat suosittuja vain iäkkäimpien äänestäjien parissa.

Saksan vaalitulos tuli, kansa on puhunut, pulinat pois, kansa saakoon näköisensä johdon! Johtajien perusteella voi päätellä, miltä ”kansa” näyttää.

Kansahan tarkoittaa vaaleista puhuttaessa nimenomaan ääni­oikeutettua väestöä. Saksan väestö näyttää tältä: joka toinen saksalainen on yli 45-vuotias, ja viidennes saksalaisista on yli 66-vuotiaita.

Yli 70-vuotiaiden saksalaisten määrä kasvoi kahdeksasta miljoonasta kolmeen­toista miljoonaan vuosien 1990 ja 2019 välillä. Työ­ikäisten eli 20–66-vuotiaiden määrä vähenee Saksassa tulevina vuosina reippaasti, kun taas yli 80-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa.

Saksassa on runsaat 83 miljoonaa asukasta, ja äänioikeutettuja oli näissä vaaleissa 60,4 miljoonaa.

Nuorempia on siis vähemmän kuin vanhempia, ja lisäksi nuorten joukossa painottuu maahanmuuttajien osuus. Maahanmuuttajista moni ei saanut äänestää.

Saksan väestörakenteen takia vaaleissa nousivat voitokkaiksi nimenomaan ne puolueet, jotka onnistuivat puhuttelemaan ikääntyneempiä äänestäjiä tai joita nämä ikäluokat ovat tottuneet äänestämään aiemmin.

Sosiaalidemokraatit kasvattivat suosiotaan erityisesti yli 60-vuotiaiden parissa.

Vaalituloksesta julkistetut tiedot kertovat, että suurimmat puolueet eli demarit ja kristillis­demokraatit kokivat suurimmat menetyksensä nimen­omaan nuorimpien äänestäjien parissa.

Nuorimmat äänestäjät kannattivat selvästi eniten liberaaleja ja vihreitä. Kumpikin näistä puolueista sai 23 prosentin kannatuksen ensimmäistä kertaa äänestämään päässeiden eli syksyn 2017 jälkeen täysi-ikäiseksi tulleiden parissa, kertoi varhain maanantaina julkistettu vaalitutkimus.

Arvoiltaan Saksa jakaantuu siis selvästi nuoriin ja vanhoihin, ja valta on vanhoilla.

Myös Suomessa väestörakenne kehittyy niin, että iäkkäiden osuus kasvaa. Sdp:n kannatus on selvästi suurempaa iäkkäiden kuin nuorten parissa.

Suomalainen erityispiirre on ollut jo pitempään se, että perussuomalaiset on nuorten parissa vahvimpia puolueita. Saksassa on taas päinvastoin: Vaihto­ehto Saksalle (AfD) sai vaalitutkimuksessa ensikertalaisilta vain kuuden prosentin tuen.

Vinoutuneiden ikärakenteiden maissa olisi pohdittava erityisesti, miten nuoret tulevat paremmin kuulluksi politiikassa. Tulevaisuudestahan politiikassa päätetään.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.