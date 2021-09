Turun Sanomat puntaroi Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhdetta.

”EU:n ja Yhdysvaltojen suhteet olivat koetuksella presidentti Donald Trumpin kaudella. EU:ssa eläteltiin toiveita, että Joe Bidenin nousu presidentiksi palauttaisi liittolaismaiden suhteet normaaleiksi.”

”Bidenin kausi ei alkanut EU:n toivomalla tavalla. Yhdysvaltojen ykkös­haastaja on Kiina, minkä takia maan turvallisuuspolitiikan paino­piste on Tyynellämerellä. Eurooppa on Yhdysvaltojen tärkeyslistalla paljon Kiinan takana.”

”Yhdysvaltojen vahva läsnäolo Euroopassa perustui pitkään Neuvosto­liiton uhkaan. Seuraajavaltio Venäjä ei ydinaseistaan huolimatta herätä Yhdysvalloissa samanlaista pelkoa.”

”Euroopassa pitäisi nyt syvällisesti analysoida, kuinka paljon se voi jatkossa rakentaa omaa puolustustaan Yhdysvaltojen varaan. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti linjapuheessaan unionin sotilaallisen yhteistyön syventämistä.”

”EU:n oman puolustuksen vahvistamisessa keskeinen tekijä on Saksa. Toisen maailman­sodan jälkeen Saksa on kaikin keinoin pyrkinyt irti militaristisesta menneisyydestään. Saksa on suosiolla ollut kokoaan pienempi sotilaallinen tekijä Euroopassa, mikä on sopinut mainiosti monelle EU:n jäsenmaalle, erityisesti Ranskalle.”

”EU:n on kuitenkin mahdoton kehittää uskottavaa sotilaallista voimaa ilman Saksaa. Taloudellisten resurssien ohella Eurooppa tarvitsee Saksan teknistä, tieteellistä ja tuotannollista osaamista.”

”Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteiden tulehtuminen voi heijastua myös Suomen hävittäjähankintaan. Jos vastakkainasettelu EU:n ja USA:n välillä lisääntyy, poliittinen paine eurooppalaisen hävittäjän puolesta kasvaa.”

Kauppalehden mukaan EU-komission vaatimukset energiankulutuksen vähentämiseksi ovat muun muassa energia­tehokkuusdirektiiviä koskevan ehdotuksen perusteella todella kovat.

”Hallitus arvioi, että pelkästään julkiselle sektorille kohdistuva kiinteistöjen kolmen prosentin peruskorjausvaade tulisi aiheuttamaan 3,8 miljardin euron lisä­kustannukset joka vuosi aina vuoteen 2030 asti. Ehdotuksessa asetetaan peruskorjausten vaatimustasoksi uudis­rakentamisen lähes nollaenergiarakennus sekä poistetaan kaikki nykyiset joustot ja vaihtoehdot. – – Suomen käyttämä vaihtoehto, jossa korjauksia vastaava energiansäästö saavutetaan muilla toimilla, on poistettu.”

”Jo nyt on selvää, että Sanna Marinin (sd) hallituksella on tiukka paikka neuvotella direktiiviehdotuksen yksityiskohtia Suomen kannalta järkevimmiksi.”