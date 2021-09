Ajatus eläkekatosta on houkutteleva, mutta sillä ei olisi vaikutusta pienimpiin eläkkeisiin, eikä eläkekaton avulla ”säästyviä varoja” voisi käyttää myöskään kansaneläkkeen tai takuueläkkeen rahoittamiseen.

Mikko Laine ehdotti (HS Mielipide 24.9.) eläkejärjestelmämme kestävyyden parantamiseksi suurille eläkkeille määrättävää eläkekattoa.

Ehdotus maksettavien eläkkeiden ylärajasta eli eläkekatosta ei ole uusi, ja sen mahdollisia vaikutuksia on myös eläkeläisjärjestöissä pohdittu. Eläkejärjestelmän kestävyys ja tulevien sukupolvien eläkkeiden turvaaminen on tämän päivänkin eläkeläisten tärkeä tavoite, mutta eläkekatto ei järjestelmän kestävyyshaastetta valitettavasti ratkaise.

Mikko Laineen mainitsemat suuret eläkkeet perustuvat työuran aikaisiin korkeisiin ansioihin sekä työnantajien työntekijöille henkilöstöetuna kustantamiin vapaaehtoisiin lisäeläkkeisiin. Mikäli tällainen eläkekatto asetettaisiin, suuria eläkkeitä voisivat edelleen saada ne, joilla on mahdollisuus neuvotella itselleen työnantajan tarjoama lisäeläke.

Ajatus eläkekatosta on houkutteleva, mutta sillä ei olisi vaikutusta pienimpiin eläkkeisiin, eikä eläkekaton avulla ”säästyviä varoja” voisi käyttää myöskään kansaneläkkeen tai takuueläkkeen rahoittamiseen. On myös vaikea kuvitella, että eläkekaton myötä eläkevaroja jäisi ikään kuin säästöön ja näin eläkejärjestelmän kestävyyttä voitaisiin parantaa – eläkekatto kun toisi mukanaan myös eläkemaksujen maksukaton. Oikeusjärjestelmässä ei ole mahdollista velvoittaa työntekijää maksamaan eläkemaksuja ja toisaalta rajoittaa hänen maksuihinsa perustuvan eläkkeen maksamista.

On hyvä myös esittää kysymys siitä, minkä suuruinen eläke on suuri. Lähes puolet eläkkeistä on määrältään alle 1 500 euroa kuukaudessa bruttona. Pienten eläkkeiden ostovoimaa tulee parantaa korottamalla työeläkeindeksin ansiotason muutosta nykyisestä 20 prosentista 30 prosenttiin. Lisäksi pieniä eläkkeitä voidaan nostaa muuttamalla kansaneläkkeen työeläkevähenteisyyttä. Tarvitaan myös kohdennettuja toimia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen sekä lääkekorvausten nykyistä pienempiä omavastuuosuuksia.

Irene Vuorisalo

vanhusasiamies, Eläkeliitto ry

