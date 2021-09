Moniko kuolinpesä maksaa kiltisti laskut?

Olen joutunut selvittelemään Verohallinnon sotkuja kuolinpesän asioihin liittyen jo kolmen vuoden ajan. Yleisvaikutelmaksi jää, että asioita valmistelevien verosihteerien ymmärrys perintöverotuksesta tai kuolinpesien verotuksesta on puutteellinen. Tässä muutama esimerkki matkan varrelta.

Pieni osa kokonaisuutta on esimerkiksi se, miten kuolinpesän omistamaa ja lesken testamentin perusteella hallitsemaa kesäasuntoa voidaan käsitellä verotuksessa kolmella eri tavalla. Ainoa osa-alue, jossa näytetään ymmärtäneen mistä on kyse, on kiinteistöverotus. Siinä on huomioitu lesken hallintaoikeus ja myös maksut on kohdennettu hänelle. Tuloverotuksessa kiinteistö on kirjattu omaisuudeksi yhdelle perillisistä – ilman kuolinpesän ositusta tai minkään tasoista lainhuutoa. Perintöverotuksessa hallintaoikeutta ei ole haluttu huomioida ollenkaan, koska verosihteerin tulkinnan mukaan testamentin lause ”toisen meistä kuoltua saa jälkeen jäänyt puoliso täyden hallintaoikeuden kaikkeen ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen” on jotenkin tulkinnanvarainen.

Kun Verohallinnon valitusprosessien pituus lasketaan pahimmillaan vuosissa, on tilanne täysin kohtuuton perintöverot maksaville vasta työelämään siirtyville nuorille, joiden oletetaan maksavan varmuuden vuoksi kymmeniätuhansia euroja ylimääräistä päätöksiä odotellessaan.

Viimeisimpänä käänteenä on lesken verotusta oikaistu vainajan kuolinvuoden osalta niin, että osa vainajan pääomatuloista on siirretty lesken verotukseen. Näin on tehty, vaikka laki on tältä osin yksiselitteinen. Henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan samalla tavalla kuin jos henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti. Onko Verohallinnolla rahat vähissä vai mistä on kyse? Joka tapauksessa näyttää siltä, että sisäiselle koulutukselle olisi tarvetta. Onneksi kuolinpesässä on osakkaana myös asiantuntijoita. Moniko vähemmän asioihin perehtynyt kuolinpesä maksaa kiltisti laskut?

Nuori leski

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.