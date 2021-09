Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä.

Woltin yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski totesi Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 27.9), että pitäisi luoda alustatalouden malli, jossa joustavuus ja turvallisuus yhdistyvät. Hän esitti, että itsensätyöllistäjille pitäisi sallia kollektiivinen neuvotteluoikeus, joka tasaisi suuren yrityksen ja itsensätyöllistäjien välisiä voimasuhteita. Hän ehdotti myös yrittäjyyden tunnusmerkkien selventämistä.

Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä. Jos on henkilökohtaisesti sitoutunut tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan, on työntekijä. Muutoin kyse on yrittäjätyöstä. Erillistä yrittäjyyden tunnusmerkistöä ei tarvita.

Työntekijöillä on kollektiivinen neuvotteluoikeus. Yrittäjillä sitä ei ole eikä pidäkään olla, sillä kyse olisi kartellista. Yritysten välillä voimatasapainoa tasoitetaan jo nyt esimerkiksi niin sanotulla yrittäjänsuojalailla. Sillä suojataan sopimussuhteessa usein heikommassa asemassa olevaa pienyrittäjää kohtuuttomilta sopimusehdoilta ja käytännöiltä. Tätä sääntelyä voidaan kehittää, mutta yrittäjien välisiä oikeussuhteita ei pidä tuoda työlainsäädännön piiriin. Tämä johtaisi sääntelyn sekavuuteen ja loisi esteitä yrityksen kasvattamiselle ja työntekijöiden palkkaamiselle. Käytännössä syntyisi kolmas työnteon kategoria työntekijän ja yrittäjän väliin.

Alustataloutta on monenlaista. Jopa saman toimialan yritysten toimintamalleissa voi olla eroja, jotka johtavat työsuhteen arvioinnin kannalta eri lopputuloksiin. Lainsäädäntöä sovellettaessa joudutaan aina tulkintatilanteisiin ja rajanvetoihin. Tämä ei ole sääntelyn ongelma, vaan ominaisuus. Olennaista on, että myös alustatalouden toimintaympäristössä ratkaisu työsuhteen olemassaolosta saadaan aina tehtyä.

Janne Makkula

johtaja, Suomen Yrittäjät ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.