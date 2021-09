Sairastavat tunnistavat olevansa tunnollisia, avuliaita, kilttejä ja välttävät pettymyksen tuottamista toisille.

Mielipidesivulla on käyty ajatustenvaihtoa poikkeavan syömisen ongelmista eri näkökulmista (HS 25.9., 25.9. ja 26.9.). Tuon tarkasteluun vielä oman näkemykseni, joka perustuu kokemuksiin käytännön hoito- ja terapiatyöstä syömishäiriöitä sairastavien kanssa. Vähemmistönä asiakkaissa ovat olleet 12–20-vuotiaat nuoret ja suurena enemmistönä 20–60-vuotiaat aikuiset.

Yli 25 vuoden työrupeaman aikana olen oppinut asiakkailtani seuraavaa. Kasvualustana syömishäiriölle ovat kielteiset tunteet, kuten viha, pelko tai voimakas kokemus riittämättömyydestä. Tunteiden tunnistaminen on vaikeaa eikä niiden käsittelyyn ole toimivia keinoja. Itsestä koetaan erilaisuutta, häpeää ja syyllisyyttä. Kehon minäkuva on vääristynyt. Edellinen altistaa mielenterveyden ongelmille, ja pahaan oloon haetaan oirekäyttäytymisellä helpotusta. Sairastavat tunnistavat olevansa tunnollisia, avuliaita, kilttejä ja välttävät pettymyksen tuottamista toisille. Läheiset syyllistävät, koska kokevat vaikeaksi ymmärtää sairastavaa.

Näistä asetelmista lähdetään purkamaan ongelmallista vyyhtiä tavoitteena tasapainoinen terveyden ja toimintakyvyn tila. Hoito sisältää tietoa ravitsemuksesta ja liikunnasta, tutkimustietoa neurobiologiasta ja geneettisestä alttiudesta, tietoa psykologiasta kuten varhaisesta vuorovaikutuksesta, itsesäätelystä, vaikeuksista ihmissuhteissa, kiusaamisesta tai traumaattisista kokemuksista. Yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä tarkastellaan muun muassa kauneusihanteiden ja terveellisyyden tavoittelun näkökulmista.

Sairastamisen kesto, vaikeusaste ja oirekuva on aina yksilöllinen. Sairautta voi kuvata jatkumona, joka alkaa nuoruusiän laihuushäiriötyyppisellä oireilulla, aktivoituu nuorena aikuisena uudelleen ahmimistyyppisesti ja jatkuu aikuisiässä ahminnalla. Osa sairastavista on ollut ylipainoisia lapsuudesta lähtien ja säätelee hankalia tunteitaan herkuttelemalla. Tarve oirekäyttäytymiseen voi olla niin voimakas, että siitä tulee koukuttava pakko ja tapa. Mielestäni tällöin on kyse syömishäiriön oirekuvasta, ei erillisestä riippuvuussairaudesta.

Lopuksi terveiset sote-uudistuksen valmistelijoille. Syömishäiriöt ovat komplisoituja kehon ja mielen sairauksia, jotka kuormittavat aina myös läheisiä. Sairastavia oppii parhaiten hoitamaan rohkeasti työtä tekemällä.

Perusterveydenhuollon työntekijöitä tulisi kouluttaa hoitamaan käypä hoito -suosituksen mukaisesti syömishäiriöitä. Saumattomat hoitoketjut kustannussäästöineen mahdollistaisivat erikoissairaanhoidon keskittymisen vaikeimmin sairastavien hoitoon. Kokemuksesta tiedän kertoa, että syömishäiriöstä voi toipua kaiken ikäisenä.

Sirkku Mikkola

terveystieteiden maisteri

puheenjohtaja, Lounais-Suomen Syli ry

halllituksen jäsen

Syömishäiriöliitto Syli ry

