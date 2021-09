Luontokato ei pysähdy, jos hyvitämme vain uhanalaiselle luonnolle aiheuttamiamme haittoja emmekä piittaa tavallisen luonnon tuhoamisesta.

Hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) mukaan ihminen on hävittänyt suuren osan luontoa, ja luonnon ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden kato on nyt nopeampaa kuin koskaan. Maailman talousfoorumi on nostanut luontokadon vakavuudeltaan neljänneksi ihmiskuntaa uhkaavaksi riskiksi pandemioiden, ilmastonmuutoksen ja joukkotuhoaseiden jälkeen. YK:ssa neuvotellaan paraikaa kansainvälistä sopimusta, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen.

”Luontoa ei voi korvata”. Tämä uutinen (HS 24.9.) nousi Helsingin kaupunginkanslian raportin väitteestä, että ekologisesta kompensaatiosta ei ole luontokadon estämiseen. Väite on perätön. Raportti heittää perustelematta epäilyksen esimerkkihankkeiden ja yleisesti ekologisen kompensaation ylle.

Ekologinen kompensaatio tarkoittaa esimerkiksi rakentamisesta aiheutuvien luontohaittojen hyvitystä. Hyvitys tehdään heikennettyjä ekosysteemejä ennallistamalla ja alueita suojelemalla. Ennallistamalla ekosysteemit palautuvat kohti luonnontilaa ja suojelemalla vähenevät niiden käyttöpaineet. Koska menetelmät toimivat niiden perinteisissä käyttötarkoituksissa, toimivat ne myös silloin, kun niiden motivaatio on ekologinen kompensaatio.

Kaikissa toimissa on järkevää ensisijaisesti välttää turhia luontohaittoja. Haittojen välttäminen ja jäljelle jäävien haittojen hyvitys ovat kuitenkin eri asioita. Raportissa mainittu ekosysteemihotelli esimerkiksi tähtää haittojen välttämiseen, ei haittojen hyvittämiseen. Ekosysteemihotelli ei myöskään ole habitaattipankki, jolla tarkoitetaan luontohyötyjen ennakoivaa tuotantoa myyntitarkoituksiin.

Ajatus, että kompensaatio ei sovellu uhanalaiselle luonnolle, on nurinkurinen. Kyse on haitan sallimisesta, ei kompensaation soveltuvuudesta. Uhanalaisen luonnon tuhoamista ei tulisi sallia, mutta jos yhteiskunta päättää toisin, tulisi kompensaatioihin velvoittaa. Luontokato ei myöskään pysähdy, jos hyvitämme vain uhanalaiselle luonnolle aiheuttamiamme haittoja emmekä piittaa tavallisen luonnon tuhoamisesta.

Kompensaatioon liittyy noin 15 periaatteellista kysymystä, joihin vastaaminen on edellytys hyvitystarpeen määrittämiselle. Kokonaisheikentymättömyyden toteutumiseksi hyvitysalueen on poikkeuksetta oltava merkittävästi tuhottavaa aluetta suurempi.

On totta, että haittojen hyvitys on maailmalla usein epäonnistunut. Tämä ei kuitenkaan johdu ekologisen kompensaation toimimattomuudesta menetelmänä vaan suunnittelun tai toteutuksen epäpätevyydestä.

Paraikaa uudistettavassa luonnonsuojelulaissa on ehdotettu ekologisen kompensaation pelisääntöjä ja velvoitteita. Uudistus on tarpeellinen ja parantaa jo suojeltujen luontoarvojen säilymistä. Silti luontokato saadaan pysäytettyä ja pääsemme kohti paranevaa luonnon tilaa vain, jos kaikki muutkin luontohaitat hyvitetään, joko vapaaehtoisesti tai velvoitettuna.

Janne S. Kotiaho

ekologian professori, Jyväskylän yliopisto, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja

Minna Pappila

ympäristöoikeuden dosentti, Suomen Luontopaneelin jäsen

Atte Moilanen

tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto

