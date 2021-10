Olympiavelodromi on jo yli 80-vuotias ja todella huonokuntoinen.

Suomalaiset pyöräilijät tarvitsevat sisävelodromin. Sisävelodromi on hallirakennus, jossa on ovaalin muotoinen, vinokaarteinen pyöräilyrata sekä katsomo- ja aputilat. Euroopassa on 49 sisävelodromia, Suomessa ei vielä yhtäkään. Ratapyöräily on myös olympialaji.

Sekä pyöräily- että triathlonharrastus ovat kasvaneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina, ja kasvu jatkuu. Suomessa hyvä pyöräilykausi on lyhyt ja varustautuminen huonoihin säihin on työlästä. Kysyntä ja tarve ympärivuotiselle pyöräilyn liikuntapaikalle on olemassa.

Sisävelodromi antaa mahdollisuuden pyöräillä ympäri vuoden. Sitä voivat käyttää niin aloittelevat kuin kokeneetkin urheilijat. Hallia voidaan käyttää myös koululiikuntaan. Rata olisi jaettu eri käyttäjäryhmien kaistoihin. Tällöin samanaikaisesti ajavia voi olla radalla useita kymmeniä. Sisävelodromin tiloihin voidaan sijoittaa lisäksi palloilukenttiä, kuntoiluvälineitä ja muita toimintoja.

Suomalaisten pyöräilijöiden näkökulmasta ratapyöräilyn harrastaminen on Suomessa nykyään erittäin haastavaa, kilpaileminen kansainvälisellä tasolla lähes mahdotonta. Ulkoratamme ovat niin geometrialtaan kuin laadultaankin vanhentuneita. Olympiavelodromi on jo yli 80 vuotta vanha, ja rata on päästetty todella huonoon kuntoon. Koska kansainvälinen ratapyöräilykausi keskittyy talvikauteen, suomalainen ajaja joutuu sekä kilpailemaan että harjoittelemaan ulkomailla.

Suomen pyöräily tarvitsee sisävelodromin, jossa on kansainväliset normit täyttävä puupintainen 250 metriä pitkä rata, tarpeelliset aputilat ja katsomo. Hallilla voidaan lisäksi järjestää monenlaisia tapahtumia. Sisävelodromilla olisi suuri yleisesti pyöräilyä edistävä merkitys, mutta ratakilpapyöräilylle se on elinehto.

Jaana Hyvärinen

Espoo

Jyrki Tasa

Helsinki

Mika Vauhkonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.