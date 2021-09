Pienet ja keskisuuret toimijat ja tilat kannattelevat Helsingin henkeä.

Toimin konemusiikkiin ja äärimetalliin keskittyneessä pienehkössä ohjelmatoimistossa. Hiljattain Helsingin kaupunki julisti kovaan ääneen vapauttavansa yleisötapahtumat lähes kaikista rajoituksista lokakuun alussa, mikä luonnollisesti otettiin meillä vastaan ilolla ja ylistyksellä.

Luotamme nyt, että kaupunki seisoo sanojensa takana myös meidän pienempien toimijoiden kohdalla. Meillä ei ole varaa tai syytäkään vuokrata Helsingin jäähallia tai Hartwall-areenaa. Järjestämme seuraavan isomman tapahtuman marraskuun alussa Ääniwallissa, joka on puhtaasti tapahtumatila – siis kulttuuritila, jossa ei ole toimintaa muuten kuin kulttuuritapahtumien aikana. Tällaisia tapahtumatiloja on Helsingissä muitakin, kuten Tavastia.

Pienten ja keskisuurten ohjelmatoimistojen kulttuuritoiminta järjestetään pääasiallisesti näissä tiloissa, jotka kuitenkin luetaan lainsäädännössä ravintoloiksi ja kuuluvat siten ravintolarajoitusten piiriin.

Toimintaa tällaisissa tapahtumatiloissa on huomattavasti enemmän ja useammin kuin suuremmissa. Tapahtumista riippuu monen ihmisen elinkeino ja hyvinvointi. Toiminta myös kärsii rajoituksista enemmän kuin suurissa paikoissa, koska tiloja ei ole rakennettu tuoleja ja pöytiä ajatellen ja niiden kulttuuritoiminta tapahtuu pääosin yöaikaan. Esimerkiksi Ääniwallin pinta-alasta yli puolet on päivisin skeittihallina.

Helsingin elävän musiikin tarjonta eli pienten ja keskikokoisten kulttuurialan toimijoiden järjestämä toiminta on maailmankin mittakaavassa vertaansa vailla. Juuri tätä toimintaa ja Helsingin henkeä pienet ja keskisuuret toimijat ja tilat kannattelevat. Monelle kaupunkilaiselle tämä on olennainen osa Helsingin henkeä ja syy siihen, miksi Helsinki on niin upea paikka elää.

Näitä tapahtumatiloja ei oikeastaan erota jäähallista mikään muu kuin pienempi koko. Molemmissa on anniskelua, mutta molemmissa järjestetään myös ikärajattomia tapahtumia.

Näillä perusteilla luotamme, että yleisötapahtumien rajoitusten purkaminen koskee myös pienempiä tiloja, jotka pääsääntöisesti toimivat yleisötapahtumien areenoina. Määriteltiin ne jossain ravintoloiksi tai ei.

Juha Virtanen

pääkoordinaattori, Elektrik Products -ohjelmatoimisto

