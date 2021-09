Alustatyöntekijöistä merkittävä vähemmistö on hankalassa asemassa.

Woltin yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski kirjoitti (HS Vieraskynä 27.9.), että alustatalouden sääntelyssä pitäisi yhdistää joustavuus ja turvallisuus. Kirjoituksessa on monta hyvää ehdotusta itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi. On kuitenkin syytä tarkentaa kuvaa alustatyöntekijöiden asemasta, jotta ehdotusta yrittäjänä työskentelystä voidaan arvioida perusteellisesti.

Woltin teettämän kyselyn mukaan läheteistä suurin osa haluaisi jatkaa yrittäjänä työskentelyä. Tulos ei ole yllättävä. Euroopan parlamentille tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että kolme neljästä alustatyöntekijästä teki alustatyötä satunnaisesti eivätkä he olleet siitä taloudellisesti riippuvaisia. Sen sijaan neljännekselle alustatyöntekijöistä alustatyö oli pääasiallinen tulonlähde. Heidän tulonsa olivat pienemmät ja sosiaaliturvansa heikompi kuin muilla ryhmillä, ja heillä oli eniten vaikeuksia selviytyä kotitaloutensa menoista. Voisi olettaa, että suhtautuminen yrittäjämuotoiseen alustatyöhön vaihtelee sen mukaan, kuinka riippuvainen henkilö on alustasta. Alustatyöntekijöistä merkittävä vähemmistö on hankalassa asemassa.

Koski toivoi yrittäjän tunnusmerkkien selkiyttämistä. Muun muassa mahdollisuus valita työaikansa ja oikeus hylätä ja hyväksyä toimeksiannot vapaasti olisivat merkki yrittäjyydestä. Barcelonassa tehdyssä tuoreessa tutkimuksessa Deliveroo-ruokalähettialusta siirtyi lähettivuorojen ennakkovaraamisesta järjestelyyn, jossa lähetit saivat täysin vapaasti valita sovelluksen käyttöajat Kosken ehdottamalla tavalla. Samalla se käynnisti kampanjan uusien yrittäjälähettien rekrytoimiseksi. Lopputuloksena lähettejä oli alustalla niin paljon, että yksittäisten lähettien oli vaikea saada keikkoja. Lähettien oli myös muokattava omaa sijaintiaan ja työskentelyaikojaan tarkasti sen mukaan, minkä he olettivat olevan hyödyllistä keikkojen saamiseksi.

Alustatyössä muodollinen vapaus ei siis välttämättä ole vapautta käytännössä. Alustatyöntekijöiden vapauteen vaikuttavat olennaisesti alustayrityksen tekemät ratkaisut muun muassa siitä, kenelle työtehtäviä tarjotaan ja kuinka paljon alustalla voi samanaikaisesti olla työn suorittajia. Alustayritykset voivat myös täysin mielivaltaisesti poistaa työn suorittajia alustaltaan. Tämä valtaepätasapaino ja työntekijän alisteinen asema on tärkeää tunnistaa.

Kosken ehdottama kollektiivinen neuvotteluoikeus itsensätyöllistäjille on tärkeä avaus ja toivon Suomen edistävän sitä EU:n kilpailulainsäädäntöä uudistettaessa. Samalla on muistettava, että työsuhde on se kehikko, joka mahdollistaa lisäksi muun muassa säälliset työehdot, työsuojelun ja irtisanomissuojan. Työsuhteen soveltamisalaa olisi pikemminkin lavennettava kuin kavennettava. Joustavia työaikajärjestelyitä on mahdollista kehittää sen puitteissa. Alustatyö on osa muuttuvaa työelämää eikä sille pidä luoda omaa erillissääntelyään.

Maija Mattila

tutkija, hankevastaava

Kalevi Sorsa -säätiö

