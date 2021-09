Miehille räätälöityjä tukipalveluja on vahvistettava

Miehen elämä Suomessa on yleisesti ottaen hyvää ja turvallista, ja sitä kannattaa vaalia.

Helsingin Sanomat tarttui pääkirjoituksessaan (26.9.) varsin ajankohtaiseen haasteeseen: miehen pahaa oloa ei osata hoitaa. Yhteiskuntamme ydinarvoja on, että kaikista ihmisistä pidetään huolta. Tässä onnistutaan, kun huomioidaan sukupuolille yhteiset ja erityiset hyvinvointinäkökulmat.

Miehiä tuettaessa on hyvä tunnistaa, millä tavalla sukupuoli ja sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat miehiin. Miehistä on moneksi, eikä ole olemassa vain yhtä koettua mieheyttä. On kuitenkin havaittavissa yhtäläisyyksiä siinä, miten juuri miehet ilmaisevat tuntemuksiaan tai mitkä tuen muodot vetoavat nimenomaan miehiin. Tämä niin sanottu mieserityinen lähestymistapa vaikuttaa myönteisesti sekä miesten avun hakemiseen että tarjotun avun laatuun ja tuloksellisuuteen.

Pääkirjoituksessa käsiteltiin miesten hoitamista vakavissa psykologisissa ongelmissa. Lisäksi on hyvä huomioida, että ennaltaehkäisevä ja arjen kriiseihin liittyvä tukityö on tarpeellista ja psykologisten ongelmien syvyyttä vähentävää.

Miehen elämä Suomessa on yleisesti ottaen hyvää ja turvallista, ja sitä kannattaa vaalia. Arjessa voi tulla eteen tilanteita, joista selviämiseksi tarvitaan ammattilaisten tukea. Tällöin on arvokasta, jos yleisiä tukipalveluja on vahvistettu mieserityisellä osaamisella ja miehille räätälöidyillä palveluilla.

Yleishyödyllinen, yhteiskunnallisin varoin tuettu Miessakit ry on vuodesta 1995 kehittänyt ammatillisia ja vertaisuuteen perustuvia tuki- ja kriisipalveluja miehille. Miehet raportoivat saaneensa toiminnasta sen hoidon ja tuen, jota ovat tarvinneet.

Miehen pahaa oloa osataan siis Suomessa hoitaa, mutta mieserityisyyteen perustuvia tuki- ja kriisipalveluja on varsin kapea-alaisesti tarjolla. Osaamista olisi tärkeä vahvistaa juurruttamalla sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen perus- ja täydennyskoulutukseen sukupuolierityiset opinnot. Tämä vähentäisi tulevaisuudessa muun muassa poikien ja nuorten miesten syrjäytymistä sekä vahvistaisi ylipäätään miesten hyvinvointia.

Tomi Timperi

toiminnanjohtaja, Miessakit ry

