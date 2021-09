Alustatalous on vain pieni osa itsensätyöllistämisen kokonaisuutta.

Alustayhtiö Woltin yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski kirjoitti (HS Vieraskynä 27.9.), että alustatyön sääntelyssä pitäisi yhdistää joustavuus ja turvallisuus. Hän kannatti itsensätyöllistäjien kollektiivista neuvotteluoikeutta, jota myös ammattiliittojen itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä on ajanut Suomeen.

Tekstissään Koski pyrki kuitenkin sivuuttamaan eniten keskustelua sekä Suomessa että EU:ssa herättäneen asian: ovatko alustatalouden työntekijät kuten Wolt-lähetit työntekijöitä vai yrittäjiä?

Työntekijöiden ja työnantajien kesken vallitsee laaja yhteinen käsitys siitä, että ei ole mielekästä luoda kolmatta kategoriaa työsuhteen ja yrittäjyyden väliin. Kosken kuvaama malli olisi käytännössä sellainen: yrittäjä, jolle työnantaja maksaisi tapaturmavakuutuksen ja tilittäisi sosiaalivakuutusmaksun, jolla taattaisiin eläketurva, sairausajan turva ja työttömyysturva.

Työsuhteen ja yrittäjyyden välinen rajapinta kaipaa uudistamista. Tämä on todettu myös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa. Osa itsensätyöllistäjistä tarvitsee työntekijän heikomman osapuolen suojaa. Esimerkiksi pienet tulot ja pieni määrä työnantajia kertovat siitä, että ihminen on työn teettäjän armoilla. Myös Helsingin Sanomat on kertonut alustatalouden työntekijöiden vaikeasta tilanteesta, jota pahentaa se, että monet eivät tunne oikeuksiaan tai osaa suomea kuin välttävästi.

Koski kirjoitti, että jos kuljettajat ”pakotettaisiin” työsuhteeseen, jäisi jopa puolet Woltin kuljettajista työttömiksi. Tämä kertoo joko siitä, että työtä tehdään tällä hetkellä vain hyvin osa-aikaisesti, tai siitä, että jos palkat olisivat reilut, yhtiöllä olisi varaa työllistää vain puolet nykyisestä työvoimasta.

Kosken ajatus siitä, että itsensätyöllistäjien asema huomioidaan tulevassa sosiaaliturvauudistuksessa, on hyvä. Uudistus koskettaa paljon suurempaa joukkoa kuin Wolt-kuskeja, sillä alustatalous on vain pieni osa itsensätyöllistämisen kokonaisuutta.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 alustatyötä teki Suomessa 14 000, kun itsensätyöllistäjiä on Suomessa yli 180 000. Sosiaaliturvauudistus ei kuitenkaan voi olla sellainen, että se antaa alustatalouden yrityksille mahdollisuuden vältellä työnantajan velvoitteita, jotka sille ilman muuta kuuluisivat.

Petri Savolainen

edunvalvontajohtaja

Suomen Journalistiliitto ry

Ammattiliittojen itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmän (ITSET) jäsen

