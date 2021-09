Jos yhteiskunnassamme pyritään hyväksymään kaikki sellaisina kuin he ovat, miksi työnhakijan, jolla on näkyviä tatuointeja ja lävistyksiä, on vaikeaa saada esimerkiksi asiakaspalvelun töitä? Tatuoinnit ja lävistykset ovat osa itseilmaisua, eikä niitä pitäisi hävetä tai niiden takia tulla syrjityksi.

Nykypäivänä moni työnantaja onneksi suhtautuu hyväksyvämmin tatuointeihin ja lävistyksiin, mutta esimerkiksi hoitoalalla kannattaa harkita tarkasti tatuoinnin ottamista. Yleensä perusteluna käytetään, etteivät kaikki tykkää niistä tai niihin liittyy stigmoja. Nämä perustelut eivät mielestäni kuitenkaan ole hyviä, vaan pikemminkin niiden, joilla on ongelma tatuointien ja lävistysten kanssa, pitäisi harkita asennettaan uudelleen.

Emma Kesäläinen

lukiolainen, Helsinki

