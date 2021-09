Miesten pahaa oloa osataan hoitaa, mutta avun hakemisen kynnys on korkea

Tarvitaan puhetta miesten pahasta olosta ja kiillottamatonta viestiä siitä, että avun hakeminen on normaalia.

Pääkirjoituksessa (HS 26.9.) nostettiin esiin, että miehet eivät saa tarpeeksi hoitoa mielenterveysongelmiinsa. Huoli miesten avun saannista ja omaehtoisesta tuen hakemisesta on noussut esiin myös Mieli ry:n kriisiauttamisessa. Usein mies tulee juttelemaan, kun ongelmat ovat kärjistyneet. Valmiuksia kohdata miesten ongelmia on olemassa, mutta miehiä on vaikea tavoittaa.

Mieli ry:ssä miehet tavoitetaan paremmin puhelimen avulla kuin kasvokkaisen tuen kautta. Tänä vuonna Kriisipuhelin-keskusteluja on käyty miesten kanssa yli 15 000. Se on kuitenkin vain 32 prosenttia kaikista keskusteluista. Nuoret miehet ovat löytäneet keskusteluavun etenkin Sekasin Gamingin kautta, joka tarjoaa verkkoyhteisön tuhansille 13–30-vuotiaille. Verkkoyhteisössä korostuu vertaisuuden tärkeys: kun puhuu ihmiselle, jolla on samanlainen tilanne, se voimistaa kumpaakin.

Kysyimme kesällä sosiaalisen median kanavissamme, mikä miehiä estää soittamasta Kriisipuhelimeen ja mikä tekisi avun hakemisesta helpompaa. Moni kertoi kokevansa, ettei oma tilanne ole tarpeeksi vaikea. Miesten vastauksissa toistui ajatus siitä, että joku toinen tarvitsee apua enemmän. Toisia estää häpeä tai ylpeys, toisia opittu, yksin pärjäävän miehen malli. Joskus esteenä on se, että mies ei yksinkertaisesti tiedä, mitä sanoisi.

Avun hakemista helpottaisi miesten mielestä tunne siitä, että omat ajatukset ovat tärkeitä. Kyselyyn vastanneet miehet toivoivat, että tuotaisiin esille muiden miesten kokemustarinoita mielenterveydestä, puhuttaisiin siitä, että on hyväksyttävää pyytää apua ja poistettaisiin häpeän stigmaa aiheen ympäriltä.

Miehet kaipaavat yhteiskunnan asennemuutosta, jotta avun hakemisesta tulisi yleisesti hyväksyttävää. Vastauksissa tuli ilmi, että tärkeää on ymmärryksen syntyminen siitä, että puhumalla voi löytää avun, jollaista ei edes tiedä olevan.

Miesten pahaa oloa osataan hoitaa, mutta avun hakemisen kynnys on liian korkea. Tarvitaan puhetta miesten pahasta olosta ja kiillottamatonta viestiä siitä, että avun hakeminen on normaalia. Tärkeitä asioita miehille ovat suoruus, anonyymius ja se, että apu on saatavilla 24/7. Oikeanlaisen tilan luominen ja nimettömyys mahdollistavat sen, että avun hakija ei koe menettävänsä kasvojaan.

Miehille on olennaista, että apua saa sillä hetkellä, kun tilanne ja tunteet ovat päällä. Silloin jo yksittäinen kohtaaminen voi saada isoja muutoksia aikaan.

Visa Kuusikallio

vastaava kriisityöntekijä, kriisipuhelin, Mieli ry

Joosua Valkeakunnas

tiimipäällikkö, Sekasin Gaming, Mieli ry

