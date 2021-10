Kuolinpesien verotus on iso kokonaisuus

Nimimerkki Nuori leski kirjoitti (HS Mielipide 28.9.) kokemuksistaan kuolinpesän ja perintöverotuksen suhteen. Olemme pahoillamme kirjoittajaa kohdanneesta surullisesta ja ikävästä tilanteesta.

Kuolinpesien verotus on iso kokonaisuus, johon liittyy useampi verolaji. Kirjoituksen perusteella on hankala tietää, mitä tarkalleen on tapahtunut, eikä Verohallinto muutenkaan voi julkisesti ottaa kantaa yksittäisen asiakkaan asiaan.

Kiitämme kirjoittajaa palautteesta ja varmistamme, että ohjeemme ovat ajan tasalla sekä koulutamme tarvittaessa henkilökuntaamme. Toivomme kirjoittajan ottavan yhteyttä suoraan Verohallintoon, jotta saamme asian selvitettyä.

Hanna Mikkonen-Engman

ylitarkastaja, Verohallinto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.