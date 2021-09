Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin lapsille ja nuorille tarvitaan nykyistä selvemmät pelisäännöt.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilla on yhteyksiä lasten ja nuorten ruokatottumuksiin ja kasvavaan ylipaino-ongelmaan.

Suomessa aihetta on tutkittu valtioneuvoston rahoittamassa Epeli-hankkeessa. Sen tulosten perusteella meilläkin pitäisi puuttua epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin nykyistä tehokkaammin. Tarvitaan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia rajoittavaa lainsäädäntöä, ja sitä tulisi jo alkaa valmistella.

Epäterveelliselle elintarvikkeelle ei ole selvää määritelmää, eikä kaikkien mielestä yksittäisiä elintarvikkeita voi edes luokitella epäterveellisiksi tai terveellisiksi. Määritteleminen on kuitenkin mahdollista: epäterveellinen elintarvike heikentää runsaasti käytettynä ruokavalion ravitsemuksellista laatua, kun terveellinen elintarvike taas parantaa sitä.

Jälkimmäiseen kriteeriin perustuu Suomessa käytetty Sydänmerkki, joka profiloi elintarvikkeet niiden ravintosisällön perusteella. Jos jotain elintarviketta käytetään vain vähän, sillä ei ole ruokavalion kokonaisuuden kannalta merkitystä – riippumatta elintarvikkeen ravintosisällöstä

Sydänmerkkiä on käytetty Suomessa vuodesta 2000 lähtien osoittamaan terveellinen vaihtoehto eri elintarvikeryhmissä. Sydänmerkki ei kuitenkaan erottele epäterveellisiä elintarvikkeita muista, eikä sen avulla voida tehdä markkinointirajoituksia tai suunnitella verotusta.

Suomessa olisikin otettava käyttöön laajempi ravitsemusprofilointiin perustuva järjestelmä, joka kertoo elintarvikkeen ravitsemuksellisesta laadusta riittävän monipuolisesti. Hyvä profilointimalli auttaa myös teollisuutta suuntaamaan tuotekehitystä.

EU:n alueella on virinnyt aloite, jonka mukaan unionissa olisi otettava käyttöön profilointi- ja pakkausmerkintäjärjestelmä. Nimellä Nutri-Score tunnettu malli tarjoaa hyvät lähtökohdat, mutta siinä vielä paljon luokitteluun liittyviä ongelmia, eikä sitä voi ottaa sellaisenaan Suomessa käyttöön.

Tuoreiden Epeli-hankkeen tutkimustulosten perusteella lapsiperheiltä kuluu epäterveellisiin elintarvikkeisiin noin neljännes siitä rahamäärästä, joka kaikkiaan käytetään vähittäiskaupan ruokaostoksiin.

Mitä matalampi tulo- ja koulutustaso perheessä on tai mitä enemmän lapsia perheeseen kuuluu, sitä suurempi on epäterveellisten elintarvikkeiden osuus ostoksista. Maaseudulla perheet käyttävät suuremman osan ruokarahoistaan epäterveellisiin elintarvikkeisiin kuin kaupungeissa.

Tarve rajoittaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia korostuu markkinoinnin digitalisoitumisen ja sosiaalisen median aikakaudella. Alaikäiset kohtaavat digikanavissa huomattavan paljon epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Raja viihdyttävän sisällön ja mainoksen välillä hämärtyy, eivätkä alaikäiset täysin ymmärrä heihin kohdistuneen markkinoinnin tarkoitusperiä.

Suomessa kuluttajansuojalaki ja viranomaisohjeet kehottavat yrityksiä ottamaan lasten haavoittuvuuden huomioon markkinoinnissaan, mutta laissa ei kielletä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia alaikäisille. Elintarvike- ja markkinointialan itsesääntelyohjeet puolestaan jättävät jo 13-vuotiaat teini-ikäiset suojelun ulkopuolelle. Juuri 13–17-vuotiaat ovat kuitenkin tällaiselle markkinointivaikuttamiselle erityisen alttiita, ja heillä on lisäksi käytössään omaa rahaa enemmän kuin nuoremmilla lapsilla.

Rajoitusten pohjaksi tarvitaan selkeä epäterveellisten elintarvikkeiden profilointimalli, jotta yritysten on mahdollista tehdä vastuullista markkinointia. Myös yritysten itsesääntelyä on kehitettävä niin, että kaikki alaikäiset saavat suojaa. Uudet digitaalisen markkinoinnin keinot ja niiden ominaispiirteet on otettava huomioon.

Lasten ja nuorten terveellinen ravitsemus on yhteiskunnallisesti merkittävä tavoite, johon niin yritysten, perheiden kuin poliittisten päätöksentekijöidenkin on sitouduttava.

Mikael Fogelholm ja Elina Närvänen

Fogelholm on ravitsemustieteen professori Helsingin yliopistossa. Närvänen on palveluiden ja kaupan apulaisprofessori Tampereen yliopistossa.

