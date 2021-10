Suomi on sokea itse aiheutetuille ympäristö­muutoksille

Soiden ojittaminen, metsien tuhoaminen ja vesistöjen pilaaminen kertovat vuosisatoja jatkuneesta piittaamattomuudesta.

Meillä Suomessa on puhdas luonto, raikas ilma ja kirkkaat vedet. Näin väitetään, mutta totuus on toisenlainen, kun otamme Suomi-lasit silmiltämme ja katsomme ympäristömme käytön historiaa ja sen nykyistä tilaa.

Suomi on topografialtaan tasainen pannukakku. Meillä ei ole jyrkkiä vuoristoja, joten vapaalle ja villille luonnolle ei synny turvapaikkoja. Ihmistoiminta on levinnyt joka niemeen, notkoon ja saarelmaan. Koko maa on muuttunut ihmisen muokkaamaksi eliöyhteisöksi eli antromeeriksi.

Alkuperäisluonnon häviäminen näkyy räikeimmillään soiden kohtelussa.

Soiden ojittaminen metsänkasvatusta varten aloitettiin 1900-luvun alussa ja oli vilkkainta 1960- ja 1970-luvuilla, kun työllistämisen turvin tehtiin maailmanennätys soiden ojittamisessa. Suomi-neito kirjaimellisesti viilleltiin haavoille. Hurjimmillaan ojia kaivettiin vuodessa yli 300 000 hehtaarin alalle.

Soita on lisäksi hukutettu tekoaltaisiin ja kuivattu turvetuotantoon. Nykyään vain runsas kolmannes alkuperäisestä 10,4 miljoonan hehtaarin suoalasta on luonnontilassa tai lähellä sitä. Näidenkin soiden reunat on usein muutettu turvepelloiksi.

Kaskiviljelyllä on Suomessa ollut sekä alueellisesti että taloudellisesti suurempi merkitys kuin missään muualla. Kaskeaminen alkoi jo esihistoriallisella ajalla, mutta kiihtyi 1500-luvulta lähtien. Lisäksi Länsi-Suomen metsät kaadettiin polttopuiksi Tukholmaan ja tammi hakattiin laivalankuiksi. Niinpä 1800-luvun lopussa Karjalassa, Savossa ja Hämeessä suuri osa metsistä oli hävinnyt, ja muuallakin puusta oli pulaa.

Kaskenpoltto muovasi suomalaista maisemaa, mutta metsäluonto yleensä elpyi ajan myötä. Nykyaikaisten metsänhoitomenetelmien seuraukset ovat peruuttamattomia. Jo ensiharvennus tuhoaa käytännössä kaikki luonnonmetsän kehittymisen mahdollisuudet, avohakkuista puhumattakaan.

Meille kerrotaan, että Suomen metsissä on nyt puuta enemmän kuin koskaan. Puustomme keskitilavuus on kuitenkin vain hieman yli 100 kuutiometriä hehtaaria kohti. Jos valtaosa metsistämme olisi luonnontilassa, puuston keskitilavuus olisi vähintään kaksinkertainen. Tämän voi helposti todentaa tutustumalla vaikkapa Arkangelin ja Komin alueen luonnonmetsiin.

Myöskään Suomen sisävesien kohtelu ei herätä ihastusta. Toisen maailmansodan jälkeen teollisuuden jätevedet sekä sellu- ja paperiteollisuuden prosesseista syntyneet saasteet ajoivat järviä ahdinkoon. Nämä jätökset muhivat edelleen monien vesistöjen pohjamudissa.

Maa- ja metsätalouden päästöt ovat rehevöittäneet ja tummentaneet vesiämme. Kesämökkeilijöiden harmina ovat liettyvät rannat ja tahriintuvat kalanpyydykset. Helsingissä Töölönlahden pohjassa makaa jätevesistä peräisin olevaa kuparia ja muita metalleja lähes jalostettavaksi asti.

Vieritämme helposti syyt ongelmistamme muiden niskaan. Väitämme ilmasto-ongelman johtuvan Kiinasta ja Intiasta, vaikka omat ilmastopäästömme ovat henkeä kohti kymmenkertaisia näissä maissa asuviin nähden. Itämeren huonosta jamasta syytimme Venäjää, kunnes tutkimus osoitti, että olemme Suomessa itse aiheuttaneet Itämeren rannikkovyöhykkeen pilaantumisen.

Ajatus Suomen puhtaasta luonnosta on kaunis, mutta sen varjolla saatamme helposti torjua välttämättömät toimenpiteet luonnon ja ilmaston tilan parantamiseksi. Pitäisikö meidän Kiinan ja Intian syyttelyn sijaan pikemminkin tehdä itse kymmenen kertaa enemmän ilmaston hyväksi?

Valtion metsistä voisi huoletta jättää paljon nykyistä suuremman osan kasvamaan luonnonmetsiksi. Näin lisäisimme luontopääomaamme ja hiilinielujamme pysyvämmin kuin hakkaamalla ja uudistamalla. Soita ja turvepeltoja tulisi palauttaa luonnontilaan, ja uusista raivauksista tulisi viimeinkin luopua. Luontoa vaurioittavat avohakkuut on lopetettava.

Atte Korhola

Kirjoittaja on ympäristömuutoksen professori Helsingin yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.