Lintujen elinoloissa on tapahtunut suuria muutoksia, jotka vaikuttavat lajien määrään

Kotipihojen ruokintojen syyllistäminen on harhapolku, joka vie huomiota tärkeäksi osoitetuilta toimenpiteiltä.

Pekka Heikkilä (HS Vieraskynä 27.8.) ja Päivi Ala-Krekola (HS Mielipide 28.9.) kritisoivat lintujen talviruokintaa ja esittivät sen vaikuttavan linnustoon haitallisesti. On hyvä muistaa, ettei tapahtumien samanaikaisuus tarkoita, että niillä on yhteys toisiinsa.

Jos lintuja ei ruokittaisi lainkaan talvella, Suomessa talvehtisi pikkulintuja selvästi vähemmän. Ruokinnalla on siis kiistatta vaikutusta talvilinnustoon. Lisäksi ruokinta vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin tuomalla iloa ja seurattavaa valtavalle joukolle suomalaisia.

Lintuja on talviruokittu Suomessa vuosikymmenien ajan. Emme tarkkaan tiedä, millainen pesimälinnustomme olisi nykyisin ilman talviruokintaa.

Ilmaston lämpeneminen on muuttanut ja muuttaa Suomen linnustoa. Lämpeneminen hyödyttää eteläisiä lajeja ja tuottaa ongelmia monille pohjoisille lajeille. Useat Suomessa runsastuneet lajit ovat eteläisiä, ja osa niiden yksilöistä voi ruokintojen turvin jäädä talvehtimaan Suomeen. Talviruokintaa ei silti voi pitää niiden viimeaikaisen runsastumisen tärkeimpänä syynä.

Ilmastonmuutoksen rinnalla lintujen elinolosuhteissa on tapahtunut suuria ihmisen aiheuttamia muutoksia. Muun muassa metsien käyttö on tehostunut ja maatalousympäristö yksipuolistunut. Lajien vähenemisen taustalla voi olla useita samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä, joista ilmeisimmältä tuntuva, kuten toisen lajin samanaikainen runsastuminen, ei välttämättä olekaan oikea. Esimerkiksi varttuneiden metsien on osoitettu olevan elintärkeitä kirjoituksessa mainitulle uhanalaiselle ja monelta ruokinnalta hävinneelle hömötiaiselle.

Lintujen uhanalaisuusarviointien ja tutkimusten mukaan lintukannat ovat riippuvaisia ennen kaikkea niiden elinympäristöjen laadusta. Kotipihojen ruokintojen syyllistäminen on harhapolku, joka vie huomiota tärkeäksi osoitetuilta toimenpiteiltä.

Teemu Lehtiniemi

suojelu- ja tutkimusjohtaja

Birdlife Suomi

