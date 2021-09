Työnvälityksen maksukiellolla on hyvät perustelut

Jos työpaikasta pitäisi maksaa, olisi työmarkkinoillakin arkipäivää asuntokaupasta tutuksi tullut tapa maksaa yli pyyntihinnan.

Helsingin Sanomat kirjoitti (27.9.) ”lainsäädäntöongelmasta”, jonka vuoksi yritys voi palkata headhunterin etsimään itselleen työntekijää, mutta työnhakija ei voi palkata konsulttia etsimään itselleen työpaikkaa. Kirjoitusta on syytä hiukan tarkentaa.

Ensinnäkin vuokratyöyritykset toimivat tässä roolissa jo ennestään. Niiden palvelut ovat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen 181 mukaisesti maksuttomia työnhakijalle.

Vuokratyöyritysten intressissä on saada sijoitettua niin monta työntekijää asiakasyritykseen kuin mahdollista. Ne haistelevat myös niin sanottuja piilotyöpaikkoja ja tarjoavat työnhakijoiksi ilmoittautuville työpaikkojen lisäksi ”valmennusta” ja cv-työpajoja.

Samaa tekee julkinen työnvälitys, jonka kautta on mahdollista päästä muun muassa eri konsulttitalojen järjestämille työnhakutaitoja ja itsensä esittämistä terästäville kursseille maksutta.

Toinen asia sitten on, kuinka paljon itse kukin arvostaa ”valmennusta”, joka pahimmassa tapauksessa on pelkkää esitystaloutta, anglismien pakonomaista tuputusta ja työnhakijan vakuuttamista siitä, että hän voi työllistyä vain, jos pystyy esittämään olevansa muuta kuin hän tosiasiallisesti on. Tätä halutessaan työnhakija voi kuitenkin aivan vapaasti ostaa palveluja niin paljon kuin kukkaro kestää.

Sen sijaan minkään yksittäisen, spesifin työpaikan välittäminen ei saa olla maksullista. Tähän on perustellut syyt: 1900-luvun alussa ja uudelleen maailmansotien jälkeen yksityinen työnvälitys yleistyi. Nämä työnvälittäjät tulivat tunnetuiksi vilpillisistä lupauksista, kiristystä muistuttavista välityspalkkioista, sosiaalivakuutuksen laiminlyönneistä ja työntekijöiden hyväksikäytöstä.

Niinpä Suomessakin kiellettiin jo vuonna 1917 yksityinen, maksullinen työnvälitys ja säädettiin, että jokaisessa kaupungissa, jonka väkiluku ylitti 5 000 henkeä, tulee perustaa yleishyödyllinen, maksuton työnvälitystoimisto.

Myöhemmin lainsäädäntöä muutettiin niin, että yksityinen työnvälitys ja erityiset palvelut työnhakijoille mahdollistuivat, mutta aina niin, että työnhakijalta ei saanut veloittaa palvelusta mitään. Maksukielto on voimassa myös esimerkiksi Ruotsissa.

Jos työpaikasta pitäisi maksaa, olisi työmarkkinoillakin arkipäivää asuntokaupasta tutuksi tullut tapa maksaa yli pyyntihinnan – etenkin silloin, kun työpaikkoja on vähän mutta työnhakijoita paljon.

Mikään ei myöskään estäisi perustamasta yritystä, joka jatkuvasti ”palkkaisi” työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin ja samalla velottaisi heiltä ”kynnysrahaa” työpaikkoihin pääsemiseksi. Etenkin, kun työllistymättömyydestä sanktioidaan. Työnvälittäjän intressissä olisi pitää tieto avoimista työpaikoista visusti itsellään, ja työnhakijat olisivat pakotettuja maksamaan pääsystä tuohon tietoon.

Nähdäkseni nykyinen sääntely ei ole ongelma kuin niiden mielestä, jotka haluavat hyötyä työttömien kustannuksella.

Liisa Lähteenmäki

oikeussosiologian dosentti

Turku

