Törkeät väkivallanteot, piittaamattomuus liikenteessä ja vahvojen huumeiden kauppa ovat lisääntyneet.

Maanantaina tuli uutinen, jota osattiin odottaa: Poliisi aloittaa yt-neuvottelut.

Kun Porvoon poliisiampumiset olivat tuoreessa muistissa vuonna 2019, jokainen puolue oli pitämässä juhlapuhetta poliisien resurssien turvaamisesta.

Poliisikoulutusta on siksi jatkettu Tampereella vanhaan malliin, koska poliittisiin lupauksiin poliisien määrärahojen turvaamisesta uskottiin. Yhä enemmän poliiseja valmistuu suoraan koulusta kortistoon.

Poliisin tutkinnassa seisoo tuhansia juttuja, joiden tutkintaa ei ole edes ehditty aloittaa henkilöresurssien puutteen vuoksi, totesi poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta blogissaan. Kansalaisen oikeusturvan kannalta viesti on huolestuttava.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi, että nyt panostetaan ennalta ehkäisevään työhön ja näin poliisin taakka kevenee. Ajatus on kaunis mutta aika kaukana poliisin arjesta.

Törkeät väkivallanteot, piittaamattomuus liikenteessä ja vahvojen huumeiden kauppa ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Tätä totuutta poliittiset päättäjät eivät pääse pakoon piiloutumalla eri komiteoiden mietintöjen taakse.

Toki poliisijohdolla on itselläänkin peiliin katsomisen paikka. Poliisi on tuhlannut rahaa erinäisiin viivästyneisiin digihankkeisiin sekä kasvavaan Poliisihallituksen organisaatioon. Kaikki tämä raha on pois operatiivisesta toiminnasta, poliisin perustehtävästä.

Kysymys on meidän kaikkien turvallisuudesta. Miljardien eurojen lisävelasta luulisi löytyvän myös poliisin toiminnan turvaamiseen tarvittava lisämääräraha. Kysymys on poliittisesta tahdosta. Tällä asialla ei saa tehdä puoluepolitiikkaa.

Kari Andersson

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.