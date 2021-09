Pandemian aiheuttama hyvinvointivelka tulee nyt maksettavaksi.

Saimme esikoisemme vuoden 2020 loppupuolella. Hän kärsi pahasta koliikista elämänsä ensimmäiset viisi kuukautta. Samaan aikaan yhteiskunta oli suljettu koronaviruksen takia.

Me jäimme yksin. Pyysimme apua neuvolasta jokaisella käyntikerralla. Kerroimme ahdistuksestamme ja väsymyksestämme ja ylitimme meille varatun ajan, eikä se silti riittänyt. Olisimme tarvinneet keskusteluapua ja muutakin apua kuormittavassa tilanteessamme.

En päässyt keskustelemaan neuvolapsykologin kanssa, koska sain liian korkeat pisteet masennuskyselyssä. Minun olisi pitänyt hakeutua terveyskeskukseen. Terveyskeskukset eivät saanet hoidettua kiireellisiäkään asioita, joten en jaksanut selvittää, mitä siellä olisi ollut tarjolla ja milloin. Meille suositeltiin myös kotiapua, mutta koska kaikkia lähikontakteja suositeltiin niin vahvasti välttämään, emme halunneet ottaa meille kotiin vieraita ihmisiä – emmehän päästäneet kotiimme sukulaisiakaan. Emme käyneet edes ruokakaupassa, koska halusimme suojella pientä vauvaamme. Näin meitä ohjeistettiin hallituksen tasolta.

Keväällä olisin halunnut osallistua paikan päällä johonkin, mistä olisin saanut vertaistukea ja missä olisin voinut tutustua muihin kotona oleviin vanhempiin. Olisin halunnut päästä pois kotoa. Mitään ei kuitenkaan ollut tarjolla. Leikkipuistot ja perhekahvilat oli suljettu, mitään harrastetoimintaa ei ollut. Edes kirjastoon ei voinut mennä pakoon kodin seiniä, joiden vangiksi olimme jääneet. Koronavirustilanne parani, mutta mitään ei aukaistu ja mihinkään ei päässyt. Jäimme taas yksin.

Ajattelin koko ajan toiveikkaasti, että kyllä tämä kohta helpottaa ja mukava normaali elämä taas alkaa. Tuli syksy, ja koronarajoituksia pidettiin edelleen voimassa, vaikka ihmisiä oli jo rokotettu ja tehohoidon kuormitus vaikutti ihan siedettävältä. Mihinkään ei vieläkään päässyt. Yritimme ulkoilla puistoissa ja pihoilla ja tavata muita, mutta kun vauva vasta ryömii, ei ulkoilu onnistu samalla tavalla kuin isompien lasten kanssa.

Nyt vihdoin leikkipuistot ja muu toiminta on saanut luvan toimia myös sisätiloissa. Olemme osallistuneet perhekerhoon ja leikkipuiston vauvatoimintaan sisällä. Se on ollut mukavaa, mutta nyt on jo liian myöhäistä. Olemme puolisoni kanssa täysin uupuneita, jopa masentuneita. Arkemme on raskasta, ja on vaikea nähdä valoisampaa tulevaisuutta. Teimme viimeisen avunpyynnön ja pääsimme lastensuojelun piiriin. Sen kautta toivottavasti saamme apua ja tukea, joka pitää meidät pinnalla.

Me emme varmasti ole ainoita, joihin koronavirusajan rajoitukset ovat vaikuttaneet näin. Nyt on todella se hetki, kun lastensuojeluun ja lapsiperheiden palveluihin pitää lisätä resursseja, koska pandemian aiheuttama hyvinvointivelka tulee nyt maksettavaksi – ja sitä on varmasti enemmän kuin kukaan osasi odottaa.

Todella väsynyt vanhempi

