Eikö Suomessa maanomistus tarkoitakaan maan omistamista?

Tarina alkaa 1800-luvun puolelta, kun sukumme esi-isä löysi Lapin erämaasta talon paikan perheelleen. Ikuistettiinpa tämä erämaatilan perhe harvinaiseen valokuvaankin, kun kansanperinteen kerääjä Samuli Paulaharju dokumentoi kirjan kansiin tuon aikakauden elämää Lapin perukoilla.

Oma suhde paikkaan rakentui lapsuuden kesinä, kun etelässä pakattiin auto ja ajettiin pohjoiseen suvun maille. Vesi oli kylmää ja hyttysiä riitti, mutta silmien verkkokalvoille piirtyi kuva äärimmäisen kauniista paikasta.

Kun seisoi mökin rannassa, näki yhdellä kertaa järven horisontissa jylhän tunturin ja vastarannalla komean vaaran puiset rinteet sekä vanhan talon paikan, jossa piipun muuri ja nurmettunut pelto muistuttivat suvun historiasta.

Tämä oli se paikka, jonne isä oli päättänyt tulla viettämään eläkepäiviään. Sitä hetkeä ei valitettavasti koskaan tullut, mutta oli itsestään selvää, että pohjoiseen isä vietiin ikuiseen lepoon. Järvi ja vaaranrinteet olivat hänen sydämensä maisema.

Miksi kerron tätä tarinaa nyt? Saimme äskettäin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) kirjeen, kuulutuksen malminetsintälupahakemuksesta. Hakija etsii alueelta kultaa ja kuparia. Suomalaisen asianhoitajan välityksellä hakija, kansainvälinen yritys, kysyy valtiolta – ei meiltä maanomistajilta – lupaa tulla kairaamaan maaperää. Ja nyt meiltä ilmoitusluontoisesti kysytään, miltä kuulostaa.

Järkyttyneenä ryhdyin etsimään tietoa Suomen kaivoslaista, ja niin se tosiaan menee: Suomessa voi valtauksia tehdä muiden omistamille maille kunnon villin lännen meininkiin. Jokaisella on oikeus toisenkin omistamilla mailla etsiä mineraaleja maaperästä, kun on saanut siihen malminetsintäluvan. Ja tämä lupa oikeuttaa jatkossa kaivosluvan hakemiseen ja mahdollisen kaivostoiminnan käynnistämiseen, jos se on taloudellisesti järkevää ja muut lain edellytykset täyttyvät.

Tässä prosessissa yksityinen maanomistaja jää helposti jyrän alle. Mihin perustuu oletus, että maaperä on vapaata riistaa?

Ulkosuomalaisena en ole seurannut aktiivisesti Suomessa viime aikoina käytyä kaivoslakiin liittyvää keskustelua, mutta nyt huomaan, että kansalaisten aktiivinen toiminta asiassa on saanut eduskunnan käynnistämään tutkimushankkeen ”Intressivertailu kaivoslupaprosessin osana”, joka valmistuessaan avaa lisää näkökulmia lainvalmisteluun.

Malminetsintäluvan anominen ei saa perustua vain maaperän geologisiin karttaselvityksiin, vaan hakuprosessiin pitää sisällyttää laajempaa tarveharkintaa myös muiden intressien näkökulmasta, eikä maanomistajan intressi saa olla niistä vähäisin.

Esimerkiksi tässä kuvaamassani tapauksessa sama yhtiö hakee toista malminetsintälupaa lähimaastosta paljon isommalta alueelta, joka on valtion omistuksessa. Toivoisin, että 2020-luvun Suomessa maanomistaja olisi oikeutettu päättämään sukunsa perinnön tulevaisuudesta.

Tutta Lehto-Collin

Seattle, Yhdysvallat

