Työnteon joustavat järjestelyt ovat työsuhteessa nykyään mahdollisia.

Woltin yhteiskuntasuhdejohtaja Olli Koski esitti (HS Vieraskynä 27.9.) parannuksia ruokalähettien asemaan. Alustatyön sääntelyssä pitäisi yhdistää joustavuus ja turvallisuus. Turvallisuuden lisäämiseksi Koski ei kuitenkaan esitä ruokalähettien palkkaamista työntekijöiksi, vaan ehdotukset liittyvät yrittäjyyteen ja itsensä työllistäjien neuvotteluoikeuksiin.

Toisin kuin Koski antoi ymmärtää, työnteon joustavat järjestelyt ovat työsuhteessa nykyään mahdollisia. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vaihtelevasta työajasta tekemällä niin kutsutun nollatuntisopimuksen. Työajaksi voidaan sopia 0–40 tuntia viikossa, jolloin työntekijä ottaa vastaa haluamansa työtunnit tai hän voi sitoutua tekemään työtä erikseen kutsuttaessa. Järjestely olisi samankaltainen kuin ruokalähettien kirjautuminen alustayrityksen järjestelmään, paitsi että työntekijöillä olisi työsuhteen turva.

Koski esitti, että yrittäjyyden tunnusmerkistöä täsmennettäisiin EU-tuomioistuimen viitoittamalla tavalla. Kirjoituksesta on kuitenkin jäänyt pois ratkaisujen yrittäjyyttä vastaan puhuvat seikat. Tuomioistuimen mukaan kyseessä ei ole yrittäjyys, jos henkilön itsenäisyys ja riippumattomuus on vain kuvitteellista ja jos työntekijä on alisteisessa suhteessa työnantajaan.

Ruokalähettien sosiaaliturvan ongelmiin ja yrittäjien alivakuuttamiseen Koski esitti mallia, jossa alustayritys tilittäisi suoraan lähettien sosiaalivakuutusmaksut, kuten työttömyys-, eläke- ja sairausvakuutusmaksut. Alustayritys kuitenkin säästäisi edelleen työnantajan sivukulut, ja ruokalähetti kustantaisi itselleen ansioperusteista sosiaaliturvaa. Alivakuuttamisen ongelma tuskin poistuu esitetyllä mallilla. Työsuhteessa ansioturvan rahoittavat työnantajat ja työntekijät yhdessä.

Sinänsä hyvällä ehdotuksella itsensätyöllistäjien neuvotteluoikeuksien parantamisesta ei pidä luoda kolmatta kategoriaa työsuhteen ja yrittäjyyden väliin. Sen sijaan työsuhteen naamiointi kumppanuus- ja toimeksiantosuhteiksi tulee kitkeä suomalaisesta työelämästä kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu.

Ruokalähettien asema ei parane tekemällä heistä pienituloisia yrittäjiä vaan täsmentämällä työlainsäädäntöä. Tarve ilmenee myös viime aikojen toisistaan poikkeavista lain soveltamis- ja tulkintaratkaisuista. Työsuhdetta koskevaa lainsäädäntöä tulee täsmentää ottaen huomioon EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö.

Paula Ilveskivi

lakimies, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Suvi Vilches

lakimies, Palvelualojen ammattiliitto PAM

