Näkymä fossiilittomasta liikenteestä on alkanut vaikuttaa jo nyt.

St1 Nordicin toimitusjohtaja Henrikki Talvitie valitteli ilmastotoimien nopeutta (HS 24.9.). Tämä ei ole uutta retoriikkaa öljy-yhtiöltä.

Talvitie syytti päästökauppaa öljynjalostuksen ongelmista EU:ssa. Jalostamot joutuvat muun prosessiteollisuuden ja energiantuotannon tavoin maksamaan päästöoikeuksia aiheuttamistaan päästöistä. Saastuttaja maksaa, kun päästöjä leikataan.

Sanomatta jää se, että EU:ssa on vahva tahtotila lopettaa fossiilisen öljyn käyttö, jolloin öljynjalostamoillekaan ei ole pidemmän päälle tarvetta. Näkymä fossiilittomasta liikenteestä on alkanut vaikuttaa jo nyt. Jalostamoilla pitäisi tehdä isoja peruskorjauksia, mutta rahoituslaitokset eivät näe bisneksellä tulevaisuutta.

Talvitien viesti oli, että kaikissa varteenotettavissa skenaarioissa öljynkäyttö kasvaa vielä vuosia. Noille kaikille skenaarioille on yhteistä se, että ilmastonmuutoksen torjunnassa epäonnistutaan pahanpäiväisesti. Politiikan tehtävä on saada aikaan muutos. Se tarkoittaa fossiilisen öljynkin alasajoa.

Hän jatkoi väittämällä, että vaihtoehtoa ei ole ja että Norjassakaan sähköautojen suuri markkinaosuus ei olisi vähentänyt öljytuotteiden kysyntää.

Todellisuudessa liikenteen moottoribensiinin ja verotettavan dieselin yhteenlaskettu kulutus on Norjassa vähentynyt vuosien 2015–2020 aikana 4 218 miljoonasta litrasta 3 809 miljoonaan litraan – eli 10 prosenttia. Ajaminen on pysynyt ennallaan, vaikka autokanta on hiukan kasvanut.

Samalla ajanjaksolla 2015–2020 täyssähköautojen määrä on Norjassa viisinkertaistunut ollen vuoden 2020 lopussa 340 000 kappaletta, eli 12 prosenttia autokannasta. Toisin sanoen kuluttajille myytävän bensiinin ja dieselin kulutus on vähentynyt aika tarkalleen samassa suhteessa kuin täyssähköautojen osuus autoista on kasvanut. Luvut voi tarkistaa Norjan valtion julkisista tilastoista.

Oleellista on se, mitä on edessä: fossiilipolttoaineilla käyviä autoja ei pian osteta eikä myydä.

Tietenkin samalla on syytä muistaa, että vaikka kaikki uudet myytävät autot olisivat sähköautoja – kuten Norjassa mahdollisesti jo ensi vuonna – autokannan uudistuminen vie aikaa. Jos auton käyttöiäksi katsotaan 20 vuotta, kestää autokannan vaihtuminen saman 20 vuotta – eli 5 prosenttia autoista vuodessa. Se on tärkeä syy sille, miksi kannustimia puhtaaseen liikenteeseen tarvitaan Suomessakin juuri nyt, muutoksen vauhdittamiseksi. Ettemme olisi sillä lohduttomalla skenaariopolulla, jossa öljynkäyttö vain jatkaa kasvuaan.

Jutussa todettiin aivan oikein, että EU:n sisäinen kilpailu rajallisista biopolttoaineista ei olisi järkevää. Ja juuri siksi EU:ssa ja muualla maailmassa ollaankin siirtymässä sähköautoihin. Sähköstä ei ole eikä tule kroonista pulaa – sen tuotantoa voidaan rakentaa ja rakennetaankin jatkuvasti lisää. Esimerkkinä Suomi, joka ensi kädessä rakennettavan tuuli- ja ydinvoiman ansiosta on muuttumassa sähkön nettoviejäksi jo lähivuosina. Ja mikä parasta, samalla sähköntuotannon päästöt laskevat entisestään.

St1 toteuttaa hienoja teknologiahankkeita ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Menestystä niille ja liiketoiminnan kehittämiselle ilmastotavoitteita tukemaan.

Tuukka Heikkilä

sähköisen liikenteen asiantuntija, Energiateollisuus ry

