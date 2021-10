Monisuorittamisesta on monelle tullut normi, joillekin jopa ihanne.

Taru Tujunen kuvasi osuvasti hybridityön haasteita (HS 28.9.). Pahimmillaan etätyön ja lähityön yhdistelmä saattaa olla täyttä kaaosta. Teams-putket ja lähipalavereihin ryntäily yhdistettynä yksityiselämän monimuotoiseen ”härdelliin” voi tosiaan olla painajainen. Ajanhallinta ja sovitut, järkevät kokouskäytännöt sekä kalenterinkäytön periaatteet ovatkin avainasemassa sujuvan työn ja hyvinvoinnin mahdollistamisessa hybridityössä.

Olen kokouksiin osallistuessani ja koulutuksia toteuttaessani huomannut, miten vaikeaa joidenkin osallistujien on olla keskittyneesti läsnä tilaisuudessa alusta loppuun. Sama ilmiö oli myös kasvokkain järjestetyissä kokouksissa ja koulutuksissa ennen etä- ja hybridityöhön siirtymistä.

Monisuorittamisesta on monelle tullut normi, joillekin jopa ihanne. Virtuaaliympäristössä tilanne on vain pahentunut. Painiketta klikkaamalla voidaan vaivihkaa poistua muihin hommiin ja palata takaisin tietämättä, mitä poissaolon aikana on puhuttu. ”Sori, joudun poistumaan hetkeksi”, pahoitellaan tilannetta chat -viestillä.

Luottamuksen rakentumiseen ja ryhmätilanteen onnistumiseen tarvitaan jokaisen osallistujan aitoa läsnäoloa, sitoutumista, vuorovaikutusta, vastavuoroisuutta, oman osaamisen antamista yhteiseen käyttöön, hyväntahtoisuutta, joustavuutta sekä halua ymmärtää muiden erilaisia näkökantoja.

Luottamus syntyy vähitellen. Sen myötä lisääntyvät avoimuus ja mahdollisuus päästä keskustelussa uudelle tasolle. Aito sitoutuva läsnäolo ja häiriötön ajankäyttö osoittavat arvostusta myös muille. Kannustankin jokaista pohtimaan omaa ajankäyttöään ja tiimejä sopimaan hyvistä ja toimivista kokouskäytännöistä. Jos kalenterissa ei ole aikaa, sitä ei ole reaalimaailmassakaan.

Päivi Rauramo

asiantuntija

Työturvallisuuskeskus

