Vastuuta eivät kanna kuitenkaan pelkästään lasten kanssa työtä tekevät.

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran havaintojen mukaan lastensuojelulaitoksissa jää lain määräämiä rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia tekemättä tai ne ovat puutteellisia. Kirjaukset ovat tärkeitä, sillä niiden avulla toimenpiteitä voidaan seurata ja valvoa sekä arvioida lapsen tarvitsemaa apua ja tukea.

Lapsen edun valvomisesta sijaishuollon aikana on vastuussa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Valviran havaintojen mukaan on kuitenkin mahdollista, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei lue lapsen sijoituksen aikana laitoksessa tehtyjä päivittäiskirjauksia vaan ainoastaan kuukausi- tai viikkokoosteet.

On lapsen edun mukaista, että toimenpiteet kirjataan ja niitä valvotaan. Nykyisessä tilanteessa siinä on kuitenkin resurssihaasteita. Esimerkiksi Talentian ja Lastensuojelun keskusliiton keväällä 2021 tekemän selvityksen mukaan 60 prosenttia lastensuojelulaitosten työntekijöistä piti laitosten henkilöstömäärää riittämättömänä suhteessa siihen, kuinka lapsia tulisi auttaa. Tämä näkyy varmasti mahdollisuuksissa pitää kirjaukset lain vaatimalla tasolla.

Myös sijoitettua lasta valvovan sosiaalityöntekijän osalta ollaan samoissa pulmissa. On varsin tavallista, että suositellun 25 lapsen sijaan sosiaalityöntekijällä on vastuullaan 60 tai jopa 80 lasta, joista osa on välittömän avun tarpeessa – useimmiten toisin kuin lapset, jotka ovat jo saaneet sijaishuoltopaikan. Päivätasoinen lapsikohtainen valvonta on näin ollen työajan puitteissa mahdotonta. Muutosta ei voi ounastella ennen vuotta 2024, jolloin laki työntekijäkohtaisesta lapsimitoituksesta 30 lasta vastuusosiaalityöntekijää kohden tulee voimaan.

Vastuuta eivät kanna kuitenkaan pelkästään lasten kanssa työtä tekevät. Kunnan vastuulla on huolehtia, että sen hankkima kilpailutettu sijaishuollon palvelu on laadukasta ja sijaishuollossa työskentelee sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä, jotka tuntevat rajoitustoimenpiteisiin liittyvät velvoitteet ja lainsäädännön koulutuksensa puolesta. Vaativaan lastensuojelun sijaishuoltoon erikoistavaa sosionomien koulutusta on kehitettävä määrällisesti ja laadullisesti valtakunnallista tarvetta vastaavaksi.

Valtion vastuulla on, että Valviran ja aluehallintoviraston valvonnan resurssit ovat riittävät, jotta sosiaalialan osaaminen yksityisessä palveluntuotannossa varmistetaan. Lastensuojelulain mukaan laitoksessa on oltava riittävä osaaminen lastensuojelusta ja lastensuojelulain velvoitteiden noudattamisesta.

Lastensuojelun laitospalvelut ovat 2000-luvulla siirtyneet kunnilta ja yhdistyksiltä yksityisille palveluntuottajille. Nykyään arviolta yli 80 prosenttia sijaishuollon laitospalveluista on yksityisten yritysten tuottamia. Tähän peilaten syytä onkin kysyä, kuinka onnistuneesti kilpailutus- ja hankintalainsäädännöllä kyetään ylläpitämään tarvittavaa laatutasoa laitoksissa, mikäli pisteytyksessä ratkaisee hinta eikä henkilöstön työhyvinvointi, resursointi ja aidot mahdollisuudet lasten tukemiseen.

Tästä näkökulmasta kilpailutusosaaminen ja nykyiset kilpailukriteerit ovat puutteelliset.

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

