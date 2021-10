Lukuisat tapaamiset ja palaverit kuormittavat myös uupuvaa vanhempaa mutta eivät kuitenkaan tarjoa tilanteeseen todellista helpotusta.

Läheiseni perheessä on nuori, jolla on traumaattinen tausta. Nuori on voinut huonosti jo vuosia. Hän on lähes toimintakyvytön ja ajoittain itsetuhoinen. Koulua hän ei kyennyt käymään koko yläasteaikana juuri lainkaan, eikä tänä syksynä alkanut toinen aste ole tilannetta parantanut.

Nuoren yksinhuoltaja ja me monet läheiset olemme olleet jo pitkään äärimmäisen huolestuneita nuoresta. Yhdessä olemme yrittäneet auttaa nuorta kaikin tavoin. Myös ammattiapua on aktiivisesti haettu, ja erilaisia tukitoimia on ollut lukemattomia.

Tukitoimissa on kuitenkin kolme keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin ne ovat aivan liian kevyitä. Keskustelut tai tapaamiset pari kertaa kuussa eivät mitenkään riitä, kun nuori ei halua elää. Toiseksi tukitoimet ja työntekijät vaihtuvat jatkuvasti, ja työ alkaa vähän väliä alusta. Kolmanneksi suurin osa tukitoimista kuormittaa valtavasti myös uupuvaa vanhempaa. Vanhempi haluaa luonnollisesti tehdä kaikkensa nuoren tukemiseksi, mutta karu tosiasia on, että erilaiset tunnin tai parin neuvottelut, palaverit, tapaamiset ja kotikäynnit ovat melkoinen haaste, kun niitä ripotellaan työssä käyvän aikuisen kalenteriin viikoittain, vuodesta toiseen.

Huoli nuoresta on jatkuvasti valtava, ja vanhempikin alkaa pahasti uupua. Yhdessä vanhemman kanssa olemme pohtineet vaihtoehtoja, mutta kokemus tarjolla olevasta tuesta on tehnyt vanhemmasta kyynisen. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitus johtaisi vain uusiin tapaamisiin ja palavereihin, jotka kuormittaisivat uupunutta vanhempaa entisestään eivätkä kuitenkaan tarjoaisi nuoren tai perheen tilanteeseen todellista helpotusta.

Ehkä apua saa sitten, jos ja kun nuori päättää vahingoittaa itseään vakavasti. Sekin tilanne on tosin jo koettu. Ei apua saanut silloinkaan. Päivystyksessä todettiin, että hengenvaara on ohi, nuori voidaan kotiuttaa.

Kirjoitan tämän, koska tiedän, että muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä on lukemattomia. Rehellisyyden nimissä en usko, että tämä kirjoitus muuttaa mitään, mutta tilannetta on pakko tehdä näkyväksi. Emmekö yhteiskuntana todella pysty parempaan?

Hätähuuto

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.