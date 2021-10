Latauspisteitä on monennäköisiä

Juhani Nuutinen (HS Mielipide 29.9.) kritisoi sähköautojen latauspisteitä taloyhtiöissä. Nuutisen mukaan latauspisteiden sijoittaminen pihoille pilaa kauniit ja avarat pihapiirit ja näin vähentää asumisviihtyvyyttä.

Kauneus on aina makuasia. Sähköautojen latauspisteitä on kuitenkin saatavilla myös malleina, jotka eivät erotu kooltaan tai ulkonäöltään perinteisistä lämmitysrasioista, joihin taloyhtiön pihapiirissä on vuosikymmenten aikana totuttu.

Julkisille paikoille tarkoitetut latauspisteet on puolestaan tarkoituksella suunniteltu suurikokoisiksi ja näkyviksi, jotta kylkeen voi kiinnittää palveluntarjoajan mainokset ja vieraalta paikkakunnalta tullut sähköautoilija löytää pisteen pysäköityjen autojen seasta.

Vesa Linja-aho

diplomi-insinööri, Espoo

