Nuoret ovat useimmiten oivaltavia, aidosti ajatuksiaan ja tunteitaan sanoittavia ja huumorintajuisia tyyppejä, joiden auttaminen ja tukeminen kasvun ja kehityksen ehkäpä kivuliaimmassa vaiheessa on äärimmäisen antoisaa.

Nuorisopsykiatriaa koskevassa keskustelussa on toistuvasti nostettu esiin kasvaneet lähetemäärät, puutteelliset resurssit ja haasteet hoitaa nuoria niin hyvin kuin ammattietiikka edellyttäisi. Nuoria koskevat otsikot taas korostavat tyypillisesti ongelmakäyttäytymistä. Nuoria ja nuorisopsykiatriaa koskevan keskustelun taakkana on siis vahvasti negatiivinen narratiivi.

Siten ei ole kovin yllättävää, että syksyn 2021 valtakunnallisessa haussa nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutukseen hakijoita oli vain vaatimattomat seitsemän. Yhteensä paikkoja oli tarjolla 25. Näiden perusteella voisi luulla, että me nykyiset nuorisopsykiatrian erikoistuvat lääkärit olemme tehneet uravalintamme puhtaaseen idealismiin – ei alan innostavuuteen – perustuen. Tämän vuoksi haluamme tuoda esiin myös toisen puolen nuorista ja nuorisopsykiatriasta.

Kiistämätön lähtökohta on se, että nuoret ovat tulevaisuutemme. Nuorissa on valtavasti potentiaalia ja vahvuuksia, joita positiivisesti huomioimalla voimme tukea heitä löytämään oman polkunsa. Keskusteluyhteyden saaminen nuoreen voi toki olla haastavaa, ja luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Toisaalta nuoret ovat useimmiten oivaltavia, aidosti ajatuksiaan ja tunteitaan sanoittavia ja huumorintajuisia tyyppejä, joiden auttaminen ja tukeminen kasvun ja kehityksen ehkäpä kivuliaimmassa vaiheessa on äärimmäisen antoisaa. Tämä työ ottaa, mutta toisaalta se myös antaa.

Mediassa nostetaan herkästi esiin hoitopolut, jotka eivät osoittautuneet ainakaan jälkikäteen tarkasteltuina parhaiksi mahdollisiksi. Me kuitenkin näemme päivittäin työssämme nuoria, jotka ottavat askelia kohti toipumista ja vakaampaa arkea, ja nuoria, jotka löytävät itsestään vahvuuksia ja kykyjä, jotka auttavat heitä kannattelemaan itseään itsenäistymisen polulla.

Suunnanmuutoksen ei aina tarvitse olla suuri – pienikin korjausliike vie lähemmäksi määränpäätä, valoisampaa tulevaisuutta. Uutta suuntaa haetaan nuoren kanssa yhdessä. Nuorisopsykiatrista työtä ei tehdä vain kirjaviisaudella, sillä nuoret omassa aitoudessaan kyllä huomaavat, jos ei ole sydämellään tässä matkassa mukana. Työn inhimillisyys on sen suola.

Alaamme ja siten myös nuoria koskeva julkinen dialogi painottuu nyt ainoastaan haasteisiin ja ongelmakohtiin. Olisiko aika avata keskustelua enemmän myös siitä, kuinka upeita nuoria meillä on ja miten voisimme saada nuoriimme paremman, myönteisen yhteyden? Näin ehkä yhä useampi rohkenisi hakeutumaan alalle pian ymmärtääkseen, että tämä on mitä merkityksellisintä ja sykähdyttävintä työtä.

Hanna Ahrnberg

David Gyllenberg

Suvi Saukkonen

nuorisopsykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä

sekä joukko muita nuorisopsykiatriaan erikoistuvia kollegoita

