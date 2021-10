Ympäristökysymysten ohella myös eläinten oikeuksien edistäminen parlamentaarisin keinoin on tuskallisen hidasta.

Pääkirjoituksessa (HS 29.9.) pohdittiin, onko Elokapinan ulkoparlamentaarinen painostus epäluottamuslause demokratialle. Ymmärrän aktivistien huolen päätöksenteon hitaudesta. Ympäristökysymysten – kuten ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjunnan – ohella myös eläinten oikeuksien edistäminen parlamentaarisin keinoin on tuskallisen hidasta. Toimiminen vaikuttaa jääneen järjestöjen, aktiivien ja onneksi yhä enemmän myös yritysten harteille.

Poliittinen kenttä on pirstaloitunut ja enemmistöjä on vaikea muodostaa. Laajojen ja käänteentekevien ratkaisujen tekeminen tuntuu vaikeutuneen, ja irvokkaimmillaan demokratia näyttäytyy ratkaisujen sijasta kannatuksen petaamisena seuraaviin vaaleihin. Samalla eläinyksilön kokema kärsimys, sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos eivät pysähdy odottelemaan.

Suomen eläinsuojelulaki on vuodelta 1996. Sen uudistamisyritys keskeytyi edellisen hallituksen kaatuessa loppumetreillään, eikä nykyinenkään hallitus ole saanut sitä vielä valmiiksi. Tutkittu tieto eläinten kognitiosta ja tunteista on 1990-luvun jälkeen lisääntynyt huomattavasti. Nykykäsityksen mukaan ainakin nisäkkäillä ja linnuilla, mutta mahdollisesti muillakin lajeilla, on samat perustunteet, kuten ilo, suru ja pelko. Eläimellä pitää myös olla mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen voidakseen hyvin.

Useissa Euroopan maissa esimerkiksi turkistarhaus on kielletty tai vaatimuksia turkiseläinten pidolle on kiristetty merkittävästi. Myös muissa tuotantoeläinten oloja koskevissa seikoissa, kuten suhtautumisessa porsitushäkkeihin ja kivunlievitykseen tietyissä toimenpiteissä, Suomi on jäänyt takamatkalle verrattuna vaikkapa muihin Pohjoismaihin. Talvella julkaistut videot suojelukoiraharrastuksesta osoittivat, että lemmikitkään eivät ole suojassa järjestelmälliseltä väkivallalta.

Meille on selvää, että ihmisten tulisi voida elää kärsimättä nälkää, janoa, pelkoa tai kipua. Milloin olemme valmiita myöntämään, että muidenkin lajien tulisi voida, ja alamme toimia sen mukaisesti?

Laura Peltonen

Helsinki

