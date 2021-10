Ihmisoikeuksien eteen on tehtävä sitkeää työtä

Kampanjoinnilla on edistetty esimerkiksi naisten oikeuksia, vammaisten ja eri vähemmistöjen asemaa ja työntekijöiden oikeuksia.

Perjantaina 1. lokakuuta vietettiin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää.

Tietoon pohjautuva vaikuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Monissa maissa hallitukset suhtautuvat penseästi ihmisoikeuksiin, ja valeuutiset leviävät tietoa nopeammin.

Valtiot rajoittavat kansalaistensa toimintaa esimerkiksi pidättämällä ihmisoikeuspuolustajia, hyökkäämällä toimittajia vastaan ja estämällä mielenosoitusten järjestämisen. On poliisiratsioita ja aktivistien seurantaa ja häirintää. Naisten ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastustetaan edelleen hyvin ponnekkaasti. Osa maista käyttää nykyään pandemiaa tekosyynä sorron lisäämiselle.

Kansainvälisen Civicus-järjestön tutkimusten mukaan vain vajaat neljä prosenttia ihmisistä asuu valtioissa, joissa kansalaisoikeuksia ei rajoiteta.

Miina Sillanpään hengessä on syytä muistaa, että kansalaisten aktiivinen toiminta ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta on edelleen tärkeää. Omia keinoja löytyy vapaaehtoistyöstä järjestötoimintaan ja vapaisiin kansalaisliikkeisiin osallistumiseen, mielipidekirjoitusten laadintaan, some-aktivismiin, mielenosoituksiin osallistumiseen, yhdessä työnantajan kanssa toimimiseen ja rahan lahjoittamiseen.

Työ tuottaa tulosta. Siksi on hyvä muistaa Miina Sillanpään perintö. Vaikutetaan yhteiskuntaan ja toimitaan, koska täällä voimme tehdä niin. Suomen on syytä tukea myös kansalaisvaikuttajia ja ihmisoikeuspuolustajia entistä enemmän siellä, missä se on vaikeaa.

Katja Ilppola

asiantuntija, Kios

Juha-Erkki Mäntyniemi

toiminnanjohtaja, Fingo

Auli Starck

toiminnanjohtaja, Vikes

järjestöjen yhteinen Toimi, koska voit -kampanja

