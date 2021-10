Psykiatrian suurin pääoma on seinien sijaan työntekijöiden osaamisessa, ja tilaratkaisujen tehtävä on valjastaa tämä pääoma potilaiden parhaaksi.

Elämme monitoimitilojen kulta-aikaa. Konseptilla, jossa työntekijä siirtyy tilasta toiseen kulloisenkin työtehtävän perusteella, pyritään tilojen maksimaaliseen käyttöasteeseen ja säästöihin.

Konseptiin pohjautuvia rakennushankkeita leviää kaikille aloille. Kaipaan kipeästi kriittistä keskustelua ja tutkimusnäyttöä siitä, taipuuko malli todellakin näin moneen.

Ainakin psykiatriseen poliklinikkatyöhön malli istuu surkeasti. Silti monitoimitiloja ollaan tuomassa vimmalla myös psykiatrisen hoidon työpaikoille ympäri Suomen.

Psykiatrisissa sairaalahankkeissa luvataan, että suunnittelun keskiössä on potilaslähtöisyys. Näin pitääkin olla, mutta lupaus jää ontoksi, jos keskiöön ei samalla nosteta työntekijöiden hyviä työolosuhteita. Ilman niitä aito läsnäolo potilassuhteessa käy vaikeaksi, minkä potilaat kyllä aistivat. Tällöin hoito on heikoilla kantimilla, olivatpa sairaalan ulkoiset puitteet kuinka modernit ja ansiokkaat tahansa.

Monitoimitila merkitsee muun muassa jatkuvia huonevarauksia, huoneesta toiseen siirtymistä, uloskirjautumista yhdeltä koneelta ja sisäänkirjautumista seuraavalle sekä aikaa ja mieltä kuluttavaa loputonta säätöä.

Psykiatrian suurin pääoma on seinien sijaan työntekijöiden osaamisessa, ja tilaratkaisujen tehtävä on valjastaa tämä pääoma potilaiden parhaaksi. Psykiatrinen vastaanotto ei myöskään vaadi kalliita laitteita, rauhallinen työhuone ja tietokone riittävät mainiosti. Siksikin minun on vaikea ymmärtää seinistä säästämisen priorisointia.

Monitoimitilan puolustajien kuulee usein esittävän, että malli edistäisi ajatusten vaihtoa ja uusien ideoiden syntyä, kun työntekijöiden väliset kohtaamiset lisääntyvät heidän liikkuessaan rakennuksessa ristiin rastiin.

Mitä tämä tarkoittaa luottamuksellisessa psykiatrisessa potilastyössä? Oleellinen tiedonvaihto koskee potilaan hoitoa ja tulee rajoittua potilaan hoidossa osallisena oleviin henkilöihin. Sairaalan käytävillä näitä keskusteluja ei käydä.

Se, joka kuittaa mielipiteeni muutosvastarinnaksi, voi pohtia seuraavaa. Nykyisen suuntauksen jatkuessa psykiatripula kasvaa pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se merkitsee kiristyvää kilpailua psykiatreista julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ei heikennetä julkisia mielenterveyspalveluita trendikkäillä mutta lyhytnäköisillä tilaratkaisuilla.

Dan Sucksdorff

lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.