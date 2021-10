Koulukuljetukset ovat viimeisiä syrjäkylien palveluja, joiden houkuttelevuus on avainasemassa, kun uudet lapsiperheet tekevät päätöksiä asuinpaikasta.

Moni maaseutukunta on lakkauttanut jopa kaikki kyläkoulunsa. Vähintä, mitä kunnalta voi tällaisessa tilanteessa odottaa on se, että budjetti mahdollistaa yksiselitteisesti turvallisten, laadukkaiden, lapsi- ja perhelähtöisten koulukyyditysten toteuttamisen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että koulukuljetus on kilometreinä lyhin reitti.

Kunta voi ja sen pitääkin määritellä tarkat kriteerit koulukuljetusten toteuttamiselle. Koulukuljetusperiaatteilla voidaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ohjata koulukyytien raameja siten, että kuljetusten toteutuminen on oikeasti lapsi- ja perhelähtöistä.

Perheet ja oppilaat pitää ottaa mukaan koulukyytien kuljetusperiaatteiden laatimiseen osallistavasti. Kuntien pitää ymmärtää avoimen ja läpinäkyvän valmistelun, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen merkitys kuljetusten kilpailutuksesta ja reittien suunnittelusta lähtien koulukuljetusten laadulle ja kunnan elin- ja vetovoimalle.

Koulukuljetusten toteuttaminen laadukkaasti ja lapsiystävällisesti toteutuu minusta parhaiten pienemmällä kalustolla, joka pystyy liikkumaan maaseudun haastavilla reiteillä ketterästi ja joustavasti. Reittejä on useampia, mutta ne ovat yksilöllisempiä ja oikeasti lapsiystävällisiä.

Koulukuljetusten kaluston tarkempi määrittäminen sekä suomen kielen taidon ja paikallistuntemuksen vaatiminen kuljettajilta ovat asioita, jotka pitää olla koulukuljetuksen periaatteissa ja kilpailutuksen kriteereissä.

Koulukuljetusten toimivuus ja vetovoimaisuus lähtee palveluohjauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että koulukyydityksiä ohjataan oikeasti lapsi- ja perhelähtöisesti.

Suomalaisen maaseudun elin- ja vetovoiman vahvistamisessa koulukuljetusten houkuttelevuus korostuu tulevaisuudessa yhä vahvemmin, kun harvaan asutun maaseudun muuttotappio halutaan pysäyttää.

Koulukuljetukset ovat viimeisiä syrjäkylien palveluja, joiden houkuttelevuus on avainasemassa, kun uudet lapsiperheet tekevät päätöksiä asuinpaikasta.

Koulukuljetuksista leikkaaminen ja laskevia lapsimääriä orjallisesti seuraavat koulukuljetusreittien heikennykset ruokkivat itse itseään murentaen viimeistenkin maaseudulle haluavien perheiden muuttohalut.

Alpi Ripatti

Mäntyharju

