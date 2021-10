Lauttayhteys keventää Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon ylikuormittunutta bussi- ja metroyhteyttä.

Viime kesänä Helsingin Kruunuvuorenrannan ja keskustan välillä pääsi kulkemaan päivittäin näppärästi erilaisilla lauttayhteyksillä. Harmillisesti kaikki lauttaliikenne päättyi elokuussa. Kesän kokemukset Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisestä lauttaliikenteestä olivat myönteisiä, ja siksi kaupungin tulee mahdollistaa jatkuva lauttaliikenne mahdollisimman pian.

Kaupunki on tiedostanut Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen lauttayhteyden tarpeen mutta aloittamassa HSL-vetoista liikennöintiä vasta aikaisintaan kesällä 2023. Tämä on valitettavan myöhään, sillä moni Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon asukas toivoo, että lauttayhteys vakiintuisi kulkumuotona jo ennen tätä. Lauttayhteys mahdollistaa nopean kulun kaupunkiin sekä vastavuoroisesti tuo Kruunuvuorenrannan luonnon ja palvelut muille helsinkiläisille helposti saavutettaviksi.

Toive lauttayhteyden jatkuvuudesta jo ennen vuotta 2023 on ollut esillä laajasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja alkukesällä järjestetyssä asukasillassa. Kruunuvuorenrannassa asuu nyt noin 4 500 asukasta, mutta alueelle muuttaa vielä yli 10 000 asukasta. Alueelle muuttaa joka kuukausi satoja uusia asukkaita, ja liikenneyhteydet ovat jo varsin kuormittuneet.

Lauttayhteys keventää Kruunuvuorenrannan ja koko Laajasalon ylikuormittunutta bussi- ja metroyhteyttä. Parhaillaan käynnissä oleva Laajasalontien remontti hidastaa entisestään alueen asukkaiden kulkemista keskustaan. Merellisen Helsingin kehittäminen ja laajentaminen esimerkiksi uusilla yhteyksillä on yksi kaupungin keskeisistä prioriteeteista.

Ehdotan, että Helsingin kaupunki kilpailuttaa syksyllä 2021 yksityisen lauttaliikenteen toteuttajan Kruunuvuorenrannasta kaupunkiin niin, että lauttaliikenne on toiminnassa jo keväästä 2022 alkaen. Tuettua liikennettä on linjalle tulossa joka tapauksessa eli kyse on vain yhteyden aloituksen aikaistamisesta toisella palveluntarjoajalla.

Niilo Toivonen

Kruunuvuorenranta, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.