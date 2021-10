Pahoittelemme, että kysymykset ovat aiheuttaneet vastaajissa ahdistusta.

Helsingin Sanomat julkaisi 1.10. mielipidekirjoituksen otsikolla ”Karvin tutkimuskysely järkytti luokkani oppilaita”. Kirjoitus koski viidesluokkalaisille ja heidän opettajilleen toteutettua kyselytutkimusta, jolla kartoitetaan vastaajien kokemuksia kiusaamisesta ja ennakkoluuloista.

Pahoittelemme, että kysymykset ovat aiheuttaneet vastaajissa ahdistusta. Suhtaudumme tähän vakavasti ja käsittelemme asiaa koko tutkimusryhmän kesken.

Kysely on osa laajempaa Aalto-yliopiston ja Harvardin yliopiston tutkimushanketta, jonka tavoitteena on auttaa kouluja niiden tärkeässä työssä ehkäistä ennakkoluuloja, syrjintää ja kiusaamista. Informatiivisten kysymysten asettaminen ennakkoluulojen selvittämiseksi on kuitenkin haastavaa. Ja kuitenkin, kun tavoitteenamme on tasavertainen koulu, näemme tärkeänä kartoittaa oppilaiden asenteita ennakkoluulojen suhteen.

Lasten kokema todellisuus on tehtävä myös aikuisille näkyväksi, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua. Tämä vaatii valitettavasti myös vaikeista asioista kysymistä. Keskustelua herättäneet kysymykset perustuvat sekä aikaisempiin suomalaisiin kyselyihin että kansainvälisesti käytettyihin kysymyksiin, ja ne ovat läpäisseet tutkimuseettisen arvioinnin.

Olemme saaneet opettajilta myös suoraa palautetta kyselystä ja tulemme keräämään palautetta systemaattisemmin kouluille suunnatulla vapaaehtoisella kyselyllä nyt, kun kysely on tältä syksyltä ohi.

Jo saamamme palautteen perusteella on selvää, että kysely ei ole kaikilta osin onnistunut. Käymme palautteen perusteellisesti läpi ja muokkaamme kyselyä oleellisesti.

Vaikka tutkimuksen aihe on herkkä ja kysymykset aiheuttaneet vastaajissa ikäviä kokemuksia, on kysely kuitenkin tärkeää toteuttaa.

Harri Peltoniemi

johtaja, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

sekä Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -tutkimusryhmä

