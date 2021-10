Britannian bensiinipaniikkia voi seurata joulun alla kalkkuna- ja ruusukaalipaniikki. Brexit teki monesta arkiaskareesta entistä vaikeamman.

Viime aikoina moni ystävällinen sielu on kysynyt, että kuinka te oikein pärjäilette siellä brexit-Britanniassa.

Polttoaineesta on tunnetusti kova pula, mutta riittääkö ruoka? Entä pelaako lämmitys? Laitetaanko muikkukukko, ruisleipää ja villasukat Suomesta tulemaan?

Ja yleisin kysymys kaikista: Millaista siellä brexit-Britanniassa nykyään ihan oikeasti on?

Viimeisimmän kysymyksen kohdalla päässä alkaa soida Pulp Fiction -elokuvan kohtaus, jossa Vincent (John Travolta) selittää Julesille (Samuel L. Jackson) Euroopan ja Yhdysvaltojen eroja:

”Mutta arvaas mikä on hassuinta Euroopassa. Pienet erot. Niillä on siellä ihan samat jutut kuin meillä täällä, mutta kaikki on vähän erilaista.”

Sama Britannian kanssa. Brexit-Britanniassa on ihan samat jutut kuin entisessä EU-Britanniassakin, mutta kaikki on nyt pikkuisen erilaista.

Useimmiten erilainen tarkoittaa kurjempaa tai hankalampaa.

Brexit-BRitanniassakin kauppojen hyllyt notkuvat perusruokaa ja herkkuja. Entistä useammin tapahtuu kuitenkin jotain sellaista, mitä ennen EU-eron siirtymäkauden päättymistä ei muista nähneensä: kaupassa ei olekaan juuri sitä tuotetta, jonka juuri sillä hetkellä haluaisi.

Kyse ei ole isoista asioista. Joskus loppu on porevesi, joskus sesongin luumut, joskus jokin muu itsestäänselvyys.

Jossain kohtaa on pettänyt jakeluketju. Jossain ei olekaan riittänyt työntekijöitä, aiemmin niin ikään itsestäänselvyytenä pidettyjä EU-maiden rekkakuskeja, hedelmänpoimijoita tai tehdastyöläisiä.

Samanlainen ”pieni ero” on hiipinyt moneen muuhunkin peruskuluttajan arkiaskareeseen.

Kauppa käy Britannian ja EU:n välillä, mutta moni asia on entistä hankalampi. EU-kuluttajan pitää olla tarkkana, jos aikoo verkko-ostoksille Britannian puolelle, ja päinvastoin.

Jopa tavanomaisen lahjapaketin lähettäminen Britanniasta EU-maahan kysyy nyt byrokratiataitoja. Vastaanottajakaan ei pääse vähällä tullatessaan Suomessa lahjaansa.

Matkailu, finanssipalvelut, kännykän roaming-maksut – brexit on tehnyt kaiken vähän kimurantimmaksi.

Seuraavaksi jännätään, sujuuko joulu ongelmitta. Brittien joulukalkkunoita pitää tilata Financial Timesin mukaan Manner-Euroopasta, sillä brittifarmien oma tuotanto ei riitä brexit-työvoimapulan takia.

Jos bensiinipulan jo pelästyttämiin britteihin iskee joulun alla ruokakaupassa kalkkuna- ja ruusukaalipaniikki, hiljennytään jouluna tyhjien hyllyjen äärelle.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.