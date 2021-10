Vanhempina kannamme huolta kymmenvuotiaasta lapsestamme, jolla on Downin oireyhtymä.

Nyt kun koronarajoituksia puretaan, myös alle 12-vuotiaille riskiryhmäläisille tulisi antaa mahdollisuus rokotuksiin. Vanhempina kannamme huolta kymmenvuotiaasta lapsestamme, jolla on Downin oireyhtymä.

Vaikka hän on saanut kaikki aiemmin tarjotut rokotteet, on hän sairastanut keuhkokuumeita, joihin onneksi lääkitys on tehonnut.

Koronavirus voi aiheuttaa muun muassa keuhkokuumeita perusterveillekin, eikä lääkettä ole saatavilla, mutta tehokas rokote on. Jos lapsemme olisi 12 vuotta täyttänyt, hänet olisi jo rokotettu ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvana.

Perheeseemme kuuluu työssäkäyvien rokotettujen aikuisten lisäksi myös muita koulussa ja varhaiskasvatuksessa käyviä alle 12-vuotiaita. Nyt kun koronarajoituksia puretaan ja lieväoireiset, mahdollisesti koronaakin sairastavat lapset voivat testaamatta palata kouluihin ja varhaiskasvatukseen, on vain ajan kysymys milloin lapsemme altistuu koronavirustartunnalle joko oman koulunsa tai perheenjäsentensä kautta.

Comirnaty-koronavirusrokote todettiin Pfizer-Biontechin tutkimuksessa turvalliseksi ja tehokkaaksi 5–11-vuotiaille 20. syyskuuta julkaistussa tutkimuksessa. Joissakin maissa alle 12-vuotiaita jo rokotetaan, muun muassa Yhdysvalloissa niin sanottuna off label -käyttönä.

Helsingin Sanomien haastattelussa (10.9.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek totesi, että off label -käyttö on Suomessakin mahdollista, jos kansanterveydelliset ja lääketieteelliset perusteet löytyvät. Nyt nämä perusteet mielestämme täyttyvät. Suomessakin tulisi pikaisesti antaa mahdollisuus koronarokotteisiin pienelle, unohdetulle ryhmälle 5–11-vuotiaita, jotka yli 12-vuotiaina kuuluisivat koronan ensimmäiseen riskiryhmään.

Rokotteiden myyntilupien odottamiseen ei ole aikaa. Tässä tilanteessa turvallisten ja saatavilla olevien rokotteiden kieltäminen lapseltamme tuntuu kuin venäläisen ruletin pelaamiselta hänen terveydellään joka päivä.

Huolestuneet vanhemmat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

