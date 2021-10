Suomen jo ikääntynyttä sähkönjakeluinfraa uusitaan parhaillaan, jotta se vastaa jatkossa yhteiskunnan sähköistymisen sekä uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin.

Henri Elo kirjoitti (HS Mielipide 30.9.) sähkönjakelun hinnoittelusta ja sen merkityksestä kuntien vetovoimatekijänä.

Itse haluaisin nostaa esille älykkään ja vahvan sähköverkon roolin paikallisen kehityksen, elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan edistämisessä. Hyvin harva asia nyky-yhteiskunnassa toimii ilman sähköä – ja tämä vain korostuu tulevaisuudessa digitalisaation, tietoliikenneyhteyksien kehityksen ja sähköistymisen edetessä.

Älykkään ja vahvan sähköverkon ja sen päälle rakennettavien palvelujen kehitys vaatii investointeja. Sähkönjakelun kustannukset syntyvätkin suurimmaksi osaksi verkon rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta sekä kaiken tämän rahoittamisesta. Monopolitoimijoina yhtiöiden tehtävä on varmistaa hinnoittelunsa kustannusvastaavuus, tämä on asiakkaiden tasapuolisen kohtelun osalta avainasemassa. Hinnankorotuksia tai -alennuksia tehdään ensi sijassa sen pohjalta, miten investointitarpeet ja toiminnan kustannukset kehittyvät.

On totta, että sähkönjakelun hinnoissa alueelliset sekä yhtiöiden väliset erot ovat suuret. Tämä johtuu ensi sijassa siitä, kuinka paljon asiakkaita on maksamassa älykkään ja vahvan verkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia, ei siitä, että yhtiöiden omistajat tähtäisivät nimenomaan joko kalliiksi tai halvemmaksi yhtiöksi kuin verrokkiyhtiöt.

Caruna-konserniin kuuluu kaksi hyvin erityyppistä yhtiötä, josta Caruna Espoo oy:lla on 28 asiakasta ja Caruna oy:llä kuusi asiakasta verkkokilometriä kohden kustannuksia jakamassa. Caruna Espoo oy on Suomen halvimpia yhtiöitä ja ilmoitti juuri hinnanalennuksesta, kun taas Caruna oy on kalleimpien joukossa. Molemmilla on sama omistaja.

Suomen jo ikääntynyttä sähkönjakeluinfraa uusitaan parhaillaan, jotta se vastaa jatkossa yhteiskunnan sähköistymisen sekä uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin. Älykäs, säänkestävä sähköverkko on edellytys yhteiskunnan sähköistymiselle, oli sitten kyse teollisuuden sähkön käytön kasvusta, sähköautoilusta tai uusiutuvan energiantuotannon hyödyntämisestä. Tämä jos mikä on vetovoimatekijä kunnille, jotka kilpailevat uusista asukkaista, investoinneista ja verotuloista.

Noora Neilimo-Kontio

Yhteiskuntasuhde- ja regulaatiojohtaja, Caruna

