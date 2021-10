Kolmannet rokoteannokset ovat täällä, ja etelänmatkoja varaillaan. Samalla köyhimmissä maissa rokotekattavuus on vain neljä prosenttia.

Köyhille maille luvatuista koronavirusrokotteista on jäänyt 88 prosenttia toimittamatta. Se on paljon petettyjä lupauksia.

Koronarokotteiden tiedettiin jakautuvan epätasa-arvoisesti. Mutta näin suureen eriarvoisuuteen kukaan ei kai silti uskonut. Kun Pohjoismaissa yli 70 prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen rokotteen ja yli 60 prosenttia kaksi, maailmalla matalan tulotason maissa vain noin neljä prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokotteen. Afrikassa rokotekattavuus on vain kaksi prosenttia. Monessa vauraassa maassa, Suomessakin, on aloitettu jo kolmannet rokoteannokset.

Kansainvälisen rokotusyhteistyön Covaxin tavoitteena oli rokottaa viidesosa 92 matalan tulotason maiden asukkaista tämän vuoden loppuun mennessä. Rokotukset aloitettiin terveydenhuollon työntekijöistä sekä kaikkein haavoittuvaisimmista ryhmistä. Covax perustettiin varmistamaan, että kaikki maailman ihmiset tulotasosta riippumatta saisivat koronarokotteen.

Covax-yhteistyössä Unicefin rooli on rokotusten toimituksissa, mutta järjestöllä ei ole ollut riittävästi toimitettavaa. Katteettomien lupausten lisäksi toimituksia on haitannut rokotteiden liian pienet erät ja lyhyet varoitusajat. Lisäksi osa rokotteista on vanhentunut liian pian, eikä niitä ole ehditty käyttää.

Suomessa sosiaalinen media on alkanut täyttyä etelän rantakuvista, ja yhteiskunta avautuu. Samaan aikaan itäisessä ja eteläisessä Afrikassa 40 prosenttia lapsista ja nuorista ei nyt käy koulua. Etelä-Aasiassa arvioidaan 240 000 alle viisivuotiaan lapsen jo kuolleen koronan seurauksiin. Teiniraskauksien määrä on noussut. Lapsityöläisten määrän ennakoidaan kasvavan lähes yhdeksällä miljoonalla.

Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät yhteiskuntavakautta ja globaalia turvallisuutta. Tämä tulee näkymään myös yhä kasvavina pakolais- ja siirtolaisvirtoina.

Koronaviruspandemia ei ole ohi länsimaissakaan. Suuri määrä rokottamattomia ihmisiä yhteisellä maapallollamme vaikuttaa myös meihin. Se tarkoittaa myös uusien varianttien kehittymistä, josta Maailman terveysjärjestö WHO on ollut huolissaan. Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa.

Viikko sitten pidetyssä, Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin johtamassa, koronavirusta käsittelevässä huippukokouksessa tehtiin taas paljon lupauksia. Lupauksilla emme toisiamme pelasta. Rokotteet on saatava köyhiin maihin nyt.

Inka Hetemäki

ohjelmajohtaja, Suomen Unicef

