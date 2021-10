Sen sijaan, että ammattiyhdistysliike olisi pyrkinyt kehittämään järjestelmää ja lisäämään palkansaajien vaikutusvaltaa, se näyttää tyytyneen vallitsevaan tilanteeseen.

Työmarkkinajärjestelmän oikeutus on pohjannut ajatukseen siitä, että kun osapuolet istuvat samaan neuvottelupöytään, he ovat kumppaneina tasa-arvoisia. Tätä peruslogiikkaa on haastettu vähän siihen nähden, ettei se ole kovin demokraattinen.

On ollut helppo ajatella, että esimerkiksi yleissitovat työehtosopimukset riittäisivät tasaamaan eroja siinä, kuka päättää työpaikalla ja kenelle jaetaan vaurautta. Sen sijaan, että ammattiyhdistysliike olisi pyrkinyt kehittämään järjestelmää ja lisäämään palkansaajien vaikutusvaltaa, se näyttää tyytyneen vallitsevaan tilanteeseen.

Kädettömyys kiteytyy nyt käytäviin keskusteluihin: kun omat esitykset uudistuksiksi ovat loistaneet poissaolollaan, työnantajapuolelle jää suurempi valta määrittää, kenen ehdoilla järjestelmästä puhutaan. Samaan aikaan yhä useampi epätyypillisessä työsuhteessa oleva – esimerkiksi alustatalouden kautta elantonsa saava – on jäämässä ulkopuolelle.

Sopimusyhteiskunnan saavutukset ovat kiistattomia, mutta mennyt ei yksin luo tulevaa. On uskallettava muuttua ja haastettava koko kapitalistinen järjestelmä. Esimerkiksi sosiaalistaloudellisen kehityksen luotsaaminen kohti yhteisötaloutta olisi keskeinen tapa tasa-arvoistaa omistusta, sitoa sitä paikallistalouksiin sekä demokratisoida työelämää lisäämällä palkansaajien vaikutusvaltaa ja vastuuta yrityksissä.

Pinja Perholehto

puheenjohtaja, Demarinuoret

