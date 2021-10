Lähivuosina terveydenhuollosta poistuu paljon erikoislääkäreitä.

Lääketiedettä opiskelee useampi suomalainen kuin koskaan aiemmin, ja peruskoulutettujen lääkärien määrä jatkaa kasvamistaan. Lääkäriksi valmistuminen on kuitenkin vasta alku ammatillisessa koulutuksessa. Erikoislääkäriksi kouluttautuminen lääketieteen opintojen alkamisesta kestää yhteensä noin 15 vuotta.

Lähivuosina terveydenhuollosta poistuu paljon juuri erikoislääkäreitä. Nyt pitääkin panostaa uusien erikoislääkärien kouluttamiseen, eikä nykyisiä saa karkottaa pois huonoilla työoloilla.

Erikoislääkärien kiihtyvä eläköityminen itsessään vaikeuttaa kouluttamista, kun nuoremmille ei riitä kouluttajia. Erikoislääkärikoulutukseen tarvitaankin mukaan sektorista riippumatta kaikki toimijat, jotka sitoutuvat huolehtimaan koulutuksen laadusta.

Erikoislääkärikoulutus varmistaa myös ulkomailla lääkäriksi opiskelleiden ohjatun integroitumisen osaksi suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Yli 1 200 suomalaista opiskelee lääkäriksi ulkomailla, ja suurin osa heistä palaa Suomeen töihin.

Erityisosaajat ovat korvaamaton osa terveydenhuoltoa. Myös terveyskeskuksiin kaivataan nimenomaan yleislääketieteen erikoislääkäreitä, ei alati vaihtuvia nuoria. Erikoislääkäripulan ratkaisemiseksi päättäjien täytyy ryhtyä toimiin.

Lääkärien koulutusmääriä on lisätty huomattavasti mutta rahoitusta ei. Se on heikentänyt koulutuksen laatua. Samaa virhettä ei saa toistaa erikoislääkärikoulutuksessa, vaan resursseja on lisättävä.

Lainsäädännöstä tulee poistaa pykälät, joilla yksityisen sektorin osallistuminen koulutukseen vaikeutuu. Myös sote-lainsäädännössä tulee määritellä palvelujärjestelmän tärkeä koulutustehtävä. Laadukas lääkärien koulutus on avain vaikuttavaan terveydenhuoltoon.

Jesper Perälä

lääketieteen lisensiaatti

puheenjohtaja, Nuorten lääkärien yhdistys

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.