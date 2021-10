Kansallinen itsetunto on paras valuutta

Suomi on hyvä toimija vain, jos muilla on syytä kuunnella sen puheenvuoroja.

Suomen ääni ei ole aina kuulunut edes Pohjolassa. Siitä on hyvä esimerkki runsaan 500 vuoden takaa.

Heinäkuun lopussa Yle näytti dokumentin vuonna 1520 tapahtuneesta Tukholman verilöylystä. Ruotsalaista tuotantoa olevassa kaksiosaisessa ohjelmassa kerrottiin, miten Tanskan kuningas Kristian II yritti saada koko Pohjolan hallintaansa ja murhautti suuren joukon Tukholmaa hallinneista aatelisista ja porvareista.

Suomi, sen verran kuin se oli olemassa, koostui Turun kaltaisista rannikon kauppakeskuksista ja oli osa Ruotsia. Tukholman verilöyly kohdistui siis myös Suomeen.

Dokumentin tekijät mainitsivat Turun kerran Ruotsin muiden kaupunkien joukossa, mutta sen enempää huomiota eivät nykyisen Suomen alueet saaneet – ja miksi olisivat. Kertojat keskittyivät niihin henkilöihin ja alueisiin, joilla oli merkitystä tapahtumille puoli vuosituhatta sitten, eikä Suomi kuulunut siihen joukkoon.

Sama asetelma toistui vuosisatojen varrella jopa tilanteissa, joissa Suomen nykyinen alue oli näyttämönä. Tapahtumat muistetaan lähinnä vain Suomessa, ja täälläkin hajanaisesti.

Elokuun Kuukausiliitteessä Heikki Aittokoski kirjoittaa siitä, miten tuhannet suomalaiset joutuivat venäläisten surmaamiksi, kiduttamiksi tai orjuuttamiksi 300 vuotta sitten. Kyseessä oli silloisen tsaarin Pietari Suuren kampanja, jolla pyrittiin varmistamaan, ettei Venäjälle hyökättäisi ainakaan tätä kautta.

Suomessa tuota 1700-luvun alkupuoliskoa tunnetaan nimellä isoviha, mutta muualla sitä ei muistella erityisesti. Pietari Suuri kyllä muistetaan hänen toimistaan Venäjän nykyaikaistamiseksi ja valtakilpailustaan Euroopan muiden mahtien kanssa.

Vuosien varrella suomalaiset ovat ammentaneet mitä erilaisimpia opetuksia hirveästä historiastaan. Yhden mielestä Ruotsi pettää aina. Toiset – ja heitä on enemmän – uskovat, että Venäjä on erityisen petollinen suurvalta.

Menneestä pitää oppia, mutta ei aivan sillä tavalla kuin katkerimmat muistelijat tekevät. Kun katsoo Suomea nykyisin, on melkoinen ihme, että se on täysimittainen eurooppalainen maa, ja vieläpä yksi Pohjoismaista. Siitä on aihetta olla ylpeä.

Kuulun niihin kirjoittajiin, jotka ovat vuosien varrella toistelleet, että suomalaisten pitää ottaa selkeämmin paikkansa ja vastuunsa maailman demokratioiden joukossa, ja niin on käynytkin. Enää ei tarvitse puhua Euroopasta paikkana siellä jossakin, vaan myös useimpien suomalaisten mielestä Suomi on selkeästi osa Eurooppaa.

Se ei kuitenkaan riitä. Maailma on taas kerran muutosten repimä. Suurten valtioiden asemat ovat liikkeessä, ja pienemmät katsovat varoen ympärilleen. On hyvä, että Suomi on saanut itselleen tunnustetun aseman eurooppalaisena maana, mutta nyt sen täytyy katsoa eteenpäin.

Yksi muutosten keskus on Yhdysvallat. Kun Yhdysvallat arvioi asemaansa Afganistanista vetäytymisen jälkeen, ei sille tule Suomi paljon mieleen. Presidentti Joe Biden miettii maansa asemaa suhteessa Kiinaan. Eurooppa on hänelle mieluisa, ja Suomi sen pienenä osana, mutta vain palana suurta kuviota.

Harva haikailee Donald Trumpin presidenttikauden Yhdysvaltoja takaisin. Suomella oli kyllä selvästi nykyistä näkyvämpi asema Trumpin maailmassa, jossa liittolaisuudet painoivat vähän. Paljon arvokkaampi on kuitenkin nykyinen asetelma, jossa Suomi kuuluu Euroopan unioniin yhtenä Pohjoismaana ja Yhdysvaltojen ystävänä. Kukaan ei tiedä, kenestä tulee Yhdysvaltojen seuraava presidentti, mutta ainakin neljän vuoden tauko Trumpin hulluuteen on tervetullut.

Sillä välin Suomella on aikaa paneutua sisäisiin asioihinsa, kuten sisä- ja kauppapolitiikkaan, ympäristöön ja koulutukseen. Näistä syntyy perusta muiden maiden kuvalle Suomesta, ja se on ollut viime vuosina hyvä.

Hyvälle maineelle on nyt käyttöä. Juuri kun on toivuttu Trumpista, joudutaan arvioimaan Yhdysvaltojen ja Ranskan välirikkoa sekä sen merkitystä Suomelle. Yhdysvallat pitää oikeutenaan toimittaa Australialle ydinkäyttöisiä sukellusveneitä yhdessä Britannian kanssa: näin halutaan tasapainottaa voimasuhteita Kiinan kanssa huolimatta siitä, että Ranska oli aiemmin sopinut toimittavansa Australialle tavanomaisia sukellusveneitä.

Suomi ja muu Eurooppa joutuvat nyt miettimään, minne Kiina asemoidaan maailman uhkakuvien joukossa. Ikään kuin Venäjässä ei olisi jo tarpeeksi miettimistä. Joka tapauksessa on hyvä, jos kotipesä on kunnossa, kun lähtee yhdessä eurooppalaisten ystävien kanssa tästä eteenpäin.

Kanadalaista sanontaa soveltaen voisi julistaa, että me olemme Suomesta, miten voimme auttaa.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.