Toimintakyvyltään heikentyneillä iäkkäillä – niin kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoivassakin – on tutkimuksissa todettu lähes kaikkien hampaiden olevan plakin peitossa. Plakki on yhteydessä hampaiden reikiintymiseen ja iensairauksiin, jotka hoitamattomina aiheuttavat tulehduksia ja kipua. Suomessa lainsäädäntö ja ohjeet kunnille velvoittavat huolehtimaan apua tarvitsevien suun hoidosta. Säädösten toteuttamisessa näyttää kuitenkin olevan huolestuttavia puutteita. Näin vanhustenviikolla ja Koko Suomi harjaa -kampanjaviikoilla tästä on syytä muistuttaa.

Yhä useampi ikäihminen vanhenee omat hampaat suussa. Vuosituhannen alussa yli puolet 75 vuotta täyttäneistä oli hampaattomia ja vielä viitisen vuotta sitten kolmannes yli 70-vuotiaista. Tilanne on parantunut nopeasti, ja nyt eläkeiän saavuttavilla hampaattomuus on harvinaista. Hammassairaudet, reikiintyminen ja ientulehdus ovat kuitenkin yli 75-vuotiailla yleisempiä kuin muilla ikäryhmillä.

Yleinen terveystietoisuus, 1960-luvulta vakiintunut säännöllinen hampaiden puhdistaminen ja fluorihammastahnan käyttö sekä julkisen vallan toimenpiteet, kuten 1970-luvun alun kansanterveyslaki ja sen myötä terveyden edistäminen, ovat vaikuttaneet suomalaisten suunterveyden merkittävään paranemiseen.

Kunnissa jouduttiin 1990-luvun lamavuosina sopeuttamaan menoja, mikä tarkoitti säästöjä hammashoitoonkin. Kun 2000-luvun alussa hoitotakuu laajensi oikeuden yhteiskunnan tukemaan hammashoitoon koko väestölle, resurssit olivat jo lähtökohtaisesti riittämättömät tehtävään nähden.

Tämän seurauksena julkisen hammashoidon ruuhkaisuus on erityisesti isoissa kunnissa jatkunut jo pari vuosikymmentä. Samaan aikaan yhteiskunnan tuki yksityissektorin hammashoitoon on vähentynyt. Koronaviruspandemia hoitosulkuineen ja rajoituksineen on entisestään pidentänyt julkisen hammashoidon jonoja ja lykännyt kokonaishoitoon pääsyä.

Jonoja purettaessa ja työn ruuhkautuessa hammashoito on vääjäämättä toimenpide- ja päivystyskeskeistä terveyden edistämisen kustannuksella, vaikka ammattilaisilla olisi tahtotila siihen. Yleisesti tiedetään, että sairauksien ehkäisy olisi kaikille helpoin ja edullisin tapa terveyden ylläpitämiseen. Siihen tarvitaan myös yhteiskunnan varoja – unohtamatta ryhmiä, jotka eivät itse osaa vaatia toimia.

Suurin osa suomalaisten ikäihmisten joukosta on hyväkuntoisia. Iän karttuessa toimintakyky kuitenkin heikkenee ja avuntarve kasvaa. Tuolloin pelkkä oma panostus suunterveyden ylläpitämiseen ei riitä, vaan tarvitaan sekä palvelujärjestelmän että omaisten toimia suunterveyden ylläpitämiseksi. On tärkeää, ettei kukaan, erityisesti muiden apua tarvitseva ihminen, putoa säännöllisen hammashoidon piiristä, ei kotona eikä hoitolaitoksessa.

Suunterveydenhuollon säännöllinen tuki iäkkäistä huolehtiville lisää heidän motivaatiotaan ja osaamistaan. Suunterveys on osa ihmisarvoista vanhuutta.

Vuokko Anttonen

professori emerita, Koko Suomi harjaa 2021 -kampanjan asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

Kaija Komulainen

hammaslääketieteen tohtori, Koko Suomi harjaa 2021 -kampanjan asiantuntijaryhmän jäsen

