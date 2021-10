Suojatielle astuva jalankulkija on velvollinen varmistamaan, että autoilija on huomannut hänet.

On totta, että autoilijan täytyy antaa esteetön kulku suojatietä ylittävälle jalankulkijalle. Lienee myös totta, että joissain tilanteissa autoilijan havaintokyky saattaa olla hetkellisesti herpaantunut. Syynä tähän voi olla esimerkiksi tilapäinen henkinen ylikuormittuminen, jolloin ajatukset ovat jossain muualla. Itselleni on ainakin joskus käynyt niin, enkä usko olevani ainoa. Syy saattaa myös olla autoilijasta riippumaton: häikäisevät mainosvalot marraskuun pimeydessä tai mustiin pukeutunut ihminen pimeässä ilman heijastimia.

Olen viime aikoina liian usein kohdannut tilanteen, jossa kännykkäänsä tuijottava vanhempi työntyy sivuilleen vilkuilematta ja lastenrattaat edellä suojatielle. Tieliikennelain mukaan suojatiellä oleva ihminen on tienkäyttäjä. Saman lain neljännen pykälän mukaan tienkäyttäjä on velvollinen ennakoimaan muiden tienkäyttäjien toimintaa. Lain mukaan suojatielle astuva jalankulkija on siten velvollinen varmistamaan, että autoilija on huomannut hänet ja antaa hänelle esteettömän kulun.

Suomen johtava onnettomuustutkija Kari Lehtola toi aikoinaan esille sen, miten vaikea on saada ihmisiä ymmärtämään lentoliikenteen keskeistä toimintamallia: yksi tekee ja toinen varmistaa – autoilija hidastaa ja suojatien käyttäjä varmistaa. Uskon, että tällä menettelyllä suojatieonnettomuudet saataisiin historiaan.

En ole koskaan tavannut erehtymätöntä lentäjää. Kaupalliseen lentämiseen liittyvät menetelmät on kuitenkin rakennettu siten, ettei yksi erehdys saa aiheuttaa vaaratilannetta. Miksi autoilijat olisivat erehtymättömiä? Nyt syksyn pimeyden ja loskakelien tullessa heijastimet on pantava heilumaan ja jokaisen kannattaa vilkaista muuta liikennettä ennen suojatielle astumista.

Lauri J. Laine

lentokapteeni, eläkkeellä, Helsinki

