Koulut voisivat kehittää erinäisiä lainausjärjestelmiä, jolloin jokaisen tanssijan ei tarvitsisi ostaa omaa kertakäyttömekkoa.

Vanhojen tanssiaispäivä on ihana ja yhteisöllinen tapahtuma. Erityisesti mekoissa tanssiville se on kuitenkin sangen kallis tapahtuma. Mahdollisiin meikkeihin ja kampauksiin voi mennä kymmeniä euroja, ja sitten on vielä se mekkokin, joka voi maksaa helposti satoja euroja.

Tämä on suuri hinta yhdestä päivästä, ja erityisesti vähävaraisemmissa perheissä tämä voi olla myös liian suuri kynnys osallistumiseen.

Vanhojenpäivän tarkoitus on juhlia ja pitää hauskaa yhdessä, ja sen tulisi olla mahdollista kaikille varallisuudesta riippumatta. Lisäksi mekkoihin liittyvä kertakäyttökulttuuri on ympäristön kannalta hirvittävää katsottavaa: valtava kasa kangasta ommellaan mekoksi, jota käytetään yhden ainoan päivän. Suurinta osaa tästä kankaasta ei ole tuotettu mitenkään ympäristöystävällisesti, ja herää kysymys, kuinka moni edes miettii mekkonsa ekologista kuormitusta tai alkuperää.

Osa mekoista toki myydään eteenpäin, mutta niiden käyttöikä on huomattavan lyhyt muihin vaatteisiin verrattuna. Ekologista oikeutusta tällaiselle tuhlaamiselle on mielestäni hankala löytää.

Pohdin tätä ekologista ja taloudellisesti eriarvostavaa ongelmaa, ja keksin siihen eräänlaisen ratkaisun. Koulut voisivat kehittää erinäisiä lainausjärjestelmiä, jolloin jokaisen tanssijan ei tarvitsisi ostaa omaa kertakäyttömekkoa. Kun uudelleenkäyttämisestä ja lainaamisesta tulisi normaalimpaa, ei siitä tulisi leimaa vähävaraisten ylle, vaan siitä saisi yleisen käytännön. Mekkojen lainaaminen olisi huomattavasti ympäristöystävällisempää ja yhdenvertaistaisi ihmisiä tehden vanhojenpäivästä kaikille saavutettavan tapahtuman

Tinka Eurén

toisen asteen opiskelija

Helsinki

