Rokottajana ja veronmaksajana olen kauhistunut todistaessani, kuinka käytämme yhteisiä rajallisia terveydenhuollon varojamme.

Kun Suomessa aloitettiin koronarokotukset, rokotteiden määrä oli rajallinen. Silloin otettiin käyttöön niin sanottu ilmakuplatekniikka Pfizerin ja Biontechin rokotteilla. Se on aivan yleisesti tunnettu käytäntö monissa rokotteissa. Pfizer kertoo ohjeissaan, että yhdestä rokotepullosta saa kuusi rokotetta. Ilmakuplatekniikalla pienestä pullosta pystytään taiteilemaan kuitenkin seitsemän annosta. Tämä oli hieno asia siinä vaiheessa, kun rokotteista oli pulaa. Näin toimimalla saattaisi luulla, että ajattelemme taloudellisesti koronarokoteohjelmassamme.

Käytäntö ei kuitenkaan todellisuudessa ole yhtä säästeliäs. Rokotuspisteissä heitetään päivittäin käyttämättömiä rokoteannoksia biologiseen lääkejätteeseen. Esimerkiksi viime perjantaina yhden Helsingin kaupungin rokotuspisteen hävikki oli yli sata Moderna-rokoteannosta.

Tähän hävikkiin vaikuttavat monet tekijät. Ylijäämän yksi syy on, että rokotuspisteet antavat rokotuksia kouluissa ja niin sanotuissa pop up -rokotuspisteissä. Niissä on usein tarjolla Moderna-rokotetta. Iltapäivällä rokottajat palaavat takaisin rokotuspisteisiin mukanaan kouluista ja pop up -pisteistä jäljelle jääneet rokotteet, joissa on vielä useita tunteja käyttöaikaa. Näitä rokotteita tarjotaan asiakkaille, jotka ovat saapuneet joko ajanvarauksella tai walk in -periaatteella ilman ajanvarausta rokotuspisteeseen. Suuri osa ensimmäiseen rokotukseen tulevista ihmisistä vaatii saada Pfizerin ja Biontechin rokotteen, vaikka Modernaa on tarjolla ja huolimatta siitä, että heille kerrotaan Modernan olevan vähintään yhtä tehokas. Asiakkaan oma valinta on ensisijainen.

Rokottajana ja veronmaksajana olen kauhistunut todistaessani, kuinka käytämme yhteisiä rajallisia terveydenhuollon varojamme. Suomella on oikeus huolehtia omista kansalaisistaan ennen kun rokotteita lähetetään köyhiin maihin, mutta ei ole mitään syytä tuhlata annoksia tässä maassa, kun valtava määrä ihmisiä ympäri maailmaa on vielä täysin rokottamatta.

Rokotushoitaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.