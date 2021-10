Kesätöiden ikärajaa pitäisi laskea, sillä kuusitoista vuotta on liian paljon. Miksi juuri kuusitoista, kun nuoremmatkin ovat yhtä eteviä?

Olen neljätoistavuotias ja tiedän, että moni nuori tarvitsee rahaa vaatteisiin sekä muihin huvituksiin, joihin ei juuri sillä hetkellä ole tarvetta. Tämän takia ne pitää itse kustantaa.

Mikseivät aikuiset halua palkata 13–15-vuotiaita, vaikka he ovat yhtä päteviä kuin muutkin? Jos jollakin on huonoja kokemuksia, miksi muille ei annettaisi mahdollisuutta näyttää, että he ovat yhtä kelvollisia kuin muutkin? Mielestäni jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus iästä riippumatta.

Paavo Jaakkola

kahdeksasluokkalainen, Helsinki

