Nykyinen hoitojärjestelmä kärsii puutteista, jotka fyysisten sairauksien kohdalla korjattaisiin heti.

Nuorten mielenterveys on tänä vuonna ollut esillä tavallistakin enemmän – aiheesta. Koronaviruspandemiasta on seurannut nuorille henkistä pahoinvointia ja entisen päälle kasvavaa psykiatrista hoitovelkaa.

Joka viidennellä suomalaisnuorella on diagnosoitavissa oleva psykiatrinen häiriö, mutta vähemmistö saa siihen hoitoa. Nuorten tekemä raaka väkivalta on pääkaupunkiseudulla lisääntynyt. Tilanteeseen on puututtava, koska jo ennen pandemiaa syrjäytyneiden nuorten osuus oli yli 15 prosenttia ikäluokasta. Luku on hälyttävä. Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomen tilanne on synkin.

Nykyinen hoitojärjestelmä ei pysty vastaamaan hoidon tarpeeseen vaan kärsii puutteista, jotka fyysisten sairauksien kohdalla korjattaisiin heti. Perustasolta, kuten terveyskeskuksista ja kouluterveydenhuollosta, puuttuu nuorten mielenterveyden hoitoa. Nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito taas on kroonisesti ruuhkautunut ja aliresursoitu. Erikoissairaanhoidosta puuttuu osaavia työntekijöitä – kokeneita lääkäreitä ja hoitajia tarvitaan kipeimmin. Tämä vaje ilmenee hoitoprosessin laadullisina puutteina. Psyykkisesti vakavasti sairaita nuoria on sijoitettu lastensuojelulaitoksiin vailla riittävää hoitoa.

Samaan aikaan kun somaattisten erikoisalojen budjetit ovat kasvaneet, psykiatriassa näin ei ole tapahtunut huolimatta hoidon kysynnän rajusta kasvusta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lähetemäärä nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon on viime vuosina lisääntynyt 50 prosenttia.

Tilanteeseen ollaan heräämässä. Lasten ja nuorten mielenterveys on yksi sosiaali- ja terveysministeriön vuosien 2020–2030 kansallisen mielenterveysstrategian viidestä painopistealueesta. Strategian mukaan mielenterveyspalveluiden saatavuus tulee saattaa muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasolle ja vaikuttavat hoidot on tuotava lähelle tarvitsijoita. Kouluissa tarjottavien varhaisten interventioiden osaajien koulutukset on aloitettu.

Tilanteen parantaminen vaatii kuitenkin laaja-alaisempia toimenpiteitä ja uudenlaista ajattelua. On ymmärrettävä, että nuorten mielenterveyshäiriöt ovat aikamme kansanterveysuhka. Lähtökohtana tulee olla, että mielenterveys tunnustetaan keskeiseksi voimavaraksi yhteiskunnassamme ja varmistetaan, että mielenterveyspalveluita tarvitsevat saavat hoitoa ajoissa. Järjestelmän tulee olla sellainen, että apua tarvitsevat pääsevät sen piiriin vaivattomasti.

Lasten ja nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymisriskiin tulee puuttua systemaattisesti kouluverkoston kautta, samaan tapaan kuin neuvolajärjestelmä on kyennyt hoitamaan lasten fyysisen terveyden haasteita sotien jälkeisinä aikoina. Kouluterveydenhuoltoa tulee lainsäädännöllä uudistaa niin, että ennaltaehkäisyn lisäksi sen tehtäviin kuuluu yleisimpien mielenterveyden häiriöiden ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja perustason hoito. Myös monet nuorten fyysiset terveyshaasteet liittyvät elintapoihin ja sitä kautta mielenterveyteen. Koulut ja oppilaitokset ovat avainasemassa näiden vaikutusketjujen tunnistamisessa ja tarvittaessa tuen tarjoamisessa.

Mielenterveyspalveluiden tärkein voimavara ovat työhönsä sitoutuneet työntekijät. Mielenterveyden ammattilaisille on annettava mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Palveluiden rakenteiden uudelleenjärjestely ei korjaa tilannetta, vaan sen tekevät osaavat tekijät, hoidon hyvä laatu ja siitä seuraavat terveyshyödyt. Tämä edellyttää panostamista. Palkkojen kilpailukykyisyys, mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti, työmäärään sidotut kannustimet sekä mahdollisuus psykoterapiakoulutukseen ohjaisivat kehitystä toivottuun suuntaan.

Jos ongelmia ei korjata, tilanne jatkuu ennallaan tai pahenee. Yhdenkään nuoren ja hänen perheensä ei tulisi jäädä yksin mielenterveyden ongelmien kanssa. Nuoret ovat tulevaisuutemme. Mikä voisi olla heitä tärkeämpää?

Anu Raevuori ja Veikko Aalberg

Raevuori on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sekä nuorisopsykiatrisen epidemiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Aalberg on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja professori.

