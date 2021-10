Valtakunnansovittelijan toimisto voisi analysoida palkkaratkaisujen vaikutuksia, mutta mitään palkkalinjaa suosittelematta.

Kollektiivinen palkkasopiminen on murros­vaiheessa, kun Teknologia­teollisuus ja Metsäteollisuus ovat irtautuneet liitto­sopimuksista. Yritys­tason sopiminen on tulevaisuuden suunta.

Niin kauan kuin ammattiliitot ja työn­antaja­liitot sopivat palkan­korotuksista, tarvitaan kuitenkin jonkinlainen palkkakoordinointi, jotta voidaan toimia sopusoinnussa raha- ja valuuttajärjestelmän kanssa. Suomessa se on erityisen tärkeää, koska olemme mukana rahaliitossa eikä valuuttakurssin muutos jälkeenpäin puskuroi liian korkeaksi kavunnutta kustannustasoa.

Yksinkertaistaen voi sanoa, että Suomen on pidettävä huolta kustannus­kilpailukyvystään suhteessa euroalueeseen. Tämä puolestaan edellyttää, että annetaan avoimen sektorin eli vientiteollisuuden luoda kansan­talouden palkankorotuslinja.

Vientiteollisuus on tiukimmin mukana kansain­välisessä kilpailussa, ja sen järjestöillä on siksi vahvimmat kannustimet pitää työvoimakustannusten kehitys kurinalaisena. Olennaista on, että kaikkien sopimusalojen työehto­sopimuksiin perustuvat palkannousut pysyvät linjassa vientialojen sovittujen palkannousujen kanssa. Jos ne poikkeavat linjasta ylöspäin, kustannuskilpailukyky on pian mennyttä ja työttömyys alkaa kasvaa.

Vastaava koordinointi on käytössä kaikissa muissa Pohjoismaissa, vaikka muualla sitä tarvitaan vähemmän, koska muut Pohjolan valtiot eivät ole rahaunionin jäseniä.

Vanhassa tupo-maailmassa koordinointi oli yksinkertaisempaa: vienti­alojen työvoima­kustannusten nousu oli luettavissa työehto­sopimuksista. Nyt tilanne monimutkaistuu. Muiden sopimusalojen neuvottelijat eivät välttämättä tiedä, mikä on vientialojen palkkalinja, jota olisi viisasta seurata.

Tarvitaan muissa Pohjoismaissa hyväksi havaittua informaatio-ohjausta. Valtiovallan ei tule puuttua palkkaneuvotteluihin, mutta julkisen vallan on syytä tuottaa palkka­neuvottelijoille tieto siitä, mitä erilaisista palkka­ratkaisuista ja työvoimakustannusten noususta on vientialoilla sovittu ja mitä niistä seuraa. Koska vientialojen sopimustoiminta hajautuu, kustannus­vaikutusten selvittäminen edellyttää asiantuntijatyötä.

Valtiovallan olisi viisasta luoda vuosittain raportti, jossa analysoidaan työmarkkina­tilannetta, kustannusnousuja ja sopimus­kierrosten aikana erityisesti vientialojen palkkasopimusten sisältöä. Sen pitäisi myös valaista erilaisten palkannousuvauhtien työllisyysvaikutuksia. Raportti voisi sopimus­kierrosten välillä kuvata, miten edelliset sopimukset ovat toimineet ja toteutuneet, ja vaikkapa tilastoida eri sopimustyyppejä.

Tällaisen raportin ei tule suositella mitään palkkalinjaa, mutta se voi kuitenkin analysoida – esimerkiksi talouden simulointi­mallin avulla – eri palkankorotusvauhtien seurauksia kansantaloudelle ja työllisyydelle. Näin neuvottelijat ja myös sovittelijat voivat tehdä johtopäätöksensä.

Vuosittaisen raportin voisi tuottaa valta­kunnan­sovittelijan toimisto, joka voisi tilata sen Suomen Pankin ekonomisteilta. Suomen Pankissa on talouden simulointimalli sekä luotettavaa ja puolueetonta ekonomisti­voimaa. Raportti esiteltäisiin suurelle yleisölle, jolloin eri palkkalinjojen työllisyys- ja työttömyysseuraukset tulisivat yleiseen tietoon. Valta­kunnan­sovittelijan toimen­kuvaan voitaisiin lisätä sovun etsimisen lisäksi kilpailu­kyvyn ylläpitäminen, ja se ohjaisi sovittelijoiden toimia.

Informaatio-ohjaus on ollut aiemmin työmarkkinajärjestöjen tehtävä, mutta tieto talouden tosiasioista vaikuttaa parhaiten, kun se on avoimesti käsillä. Uusi malli olisi parempi kuin nykyinen, jossa – näin arvaan tapahtuvan – Suomen Pankin johto konsultoi privaatisti järjestöjen johtoa.

Muistan, miten Ruotsin suhdanne­neuvonnasta vastaavan Konjunktur­institutetin johtaja Ingemar Hansson neuvoi minua, kun sain tehtäväkseni vastaavan raportin kehittämisen Ruotsissa: ”Muista aina, että raportissa pitää lukea se, mitä työmarkkina­osapuolten on syytä kuulla, eikä se, mitä ne haluavat kuulla.” Pätevä ohje tälläkin puolen Pohjanlahtea.

Juhana Vartiainen

Kirjoittaja on Helsingin pormestari (kok).

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.